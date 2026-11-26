A crescente demanda mundial por minerais críticos, impulsionada pela transição energética e pela eletrificação da economia, abre uma janela de oportunidades para o Brasil. Mais do que a disponibilidade de recursos naturais, a capacidade de desenvolver tecnologias, agregar valor à produção nacional e atender às exigências dos mercados internacionais pode consolidar o protagonismo brasileiro nessa transformação.

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O tema foi discutido nesta terça-feira (24), durante um painel sobre cooperação industrial entre Brasil e Europa, que reuniu representantes da Sigma Lithium, da Embraer e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Representando a Sigma Lithium, a vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da companhia, Lígia Pinto, apresentou o modelo industrial desenvolvido pela empresa em Minas Gerais como exemplo de como investimentos em tecnologia e sustentabilidade podem ampliar a competitividade brasileira nas cadeias produtivas globais.

Tecnologia e sustentabilidade como vantagens competitivas

Desde a concepção de seu complexo industrial no Vale do Jequitinhonha, a Sigma Lithium investiu no desenvolvimento de processos produtivos que combinam eficiência industrial e responsabilidade ambiental.

A companhia emprega a tecnologia de separação por meio denso (DMS, na sigla em inglês), que permite o beneficiamento do minério sem a utilização de produtos químicos perigosos nessa etapa do processo. O modelo incorpora ainda energia limpa, recirculação de água, aproveitamento de água não potável e empilhamento a seco de materiais, eliminando a necessidade de barragens de rejeitos.

Segundo Lígia, a implementação dessas tecnologias exigiu investimentos, planejamento e uma visão de longo prazo, demonstrando que a competitividade da indústria mineral brasileira pode ir além da disponibilidade de recursos naturais.

A executiva ressaltou também a importância de dar maior visibilidade às soluções industriais desenvolvidas no país, evidenciando não apenas o que o Brasil produz, mas a tecnologia empregada em seus processos produtivos.

Economia circular amplia o aproveitamento dos recursos minerais

Entre os diferenciais apresentados pela Sigma Lithium está o reaproveitamento de insumos anteriormente considerados rejeitos, que passaram a integrar a cadeia produtiva e comercial da companhia. Por meio do reprocessamento desses resíduos, a empresa amplia o aproveitamento dos recursos minerais, reduz o desperdício e transforma materiais remanescentes em produtos comercializáveis.

A estratégia demonstra como a circularidade pode contribuir simultaneamente para a eficiência industrial, a redução dos impactos ambientais e a geração de valor econômico. O modelo desenvolvido em Minas Gerais reforça o potencial da indústria brasileira de incorporar soluções tecnológicas capazes de conciliar produtividade, competitividade e sustentabilidade.

Brasil e Europa: oportunidades de cooperação industrial

Em um cenário internacional marcado pela busca por cadeias de fornecimento mais diversificadas, rastreáveis e sustentáveis, o Brasil reúne condições para ampliar sua participação no mercado global de minerais críticos.

Durante o painel, Lígia destacou que a Sigma Lithium foi concebida desde sua origem como um projeto global, preparado para integrar diferentes mercados e cadeias produtivas internacionais.

A discussão também abordou experiências da Embraer em cooperação tecnológica, formação de profissionais e certificação internacional, além da importância da pesquisa científica e do desenvolvimento de novas metodologias de avaliação socioambiental, temas apresentados pela Unicamp.

A aproximação entre indústria, academia e instituições internacionais representa uma oportunidade para fortalecer a capacidade tecnológica brasileira, estimular investimentos e ampliar a geração de valor dentro do país.

Confiança nas instituições brasileiras e visão de longo prazo

Outro ponto destacado pela executiva foi a importância da confiança institucional para a atração de investimentos internacionais. Lígia ressaltou a maturidade do arcabouço jurídico brasileiro, a independência das instituições e a segurança dos contratos como fundamentos para o desenvolvimento de projetos industriais de longo prazo.

A construção dessa confiança, segundo a vice-presidente, também passa pelo diálogo, pela transparência e pela capacidade das empresas de demonstrar seus compromissos ambientais e sociais por meio de resultados concretos.

Para a Sigma Lithium, o desenvolvimento da indústria de minerais críticos representa uma oportunidade de fortalecer a economia brasileira, valorizar a mão de obra nacional e contribuir para a prosperidade das regiões produtoras.

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Ao combinar recursos naturais, engenharia, inovação e sustentabilidade, o Brasil tem a possibilidade de assumir uma posição de maior relevância na indústria global, mantendo no país a geração de conhecimento, empregos, tecnologia e valor agregado.