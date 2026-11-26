Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, será a sede da etapa de encerramento da temporada 2026 do Arena Freestyle, realizada neste sábado, 28 de novembro, no Campo do PEII, bairro Barra Velha. O evento reunirá seis representantes do Freestyle Motocross (FMX) brasileiro.

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O município já recebeu diversas edições da competição ao longo dos anos, consolidando uma relação de longa data com os esportes a motor e ampliando as opções de entretenimento esportivo na região.

O Freestyle Motocross consiste em manobras aéreas realizadas com motocicletas em rampas projetadas para saltos. A prática exige preparo físico, domínio técnico, precisão e controle dos movimentos durante as apresentações.

Pilotos com diferentes trajetórias na modalidade

A programação de Ilhabela contará com Fred Kyrillos, sete vezes campeão brasileiro de FMX; Jeff Campacci, também campeão nacional; Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip; Kleber Mazoni, com experiência em apresentações circenses; Cláudio Rocha, representante do motociclismo radical nordestino; e Tatá Mello, pioneiro da modalidade no Brasil e dublê de cinema. Esses profissionais trazem estilos e técnicas desenvolvidas ao longo de suas carreiras, tanto em competições quanto em espetáculos esportivos.

Encerramento da temporada

A abertura dos portões está prevista para as 18h, seguida de sessão de autógrafos às 18h30. As apresentações terão início às 19h30 e encerramento às 21h.

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O Arena Freestyle Show conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Ilhabela e Honda, copatrocínio da Kawasaki, supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).