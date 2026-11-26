A implementação da Reforma Tributária começa a exigir mudanças concretas na rotina fiscal e contábil das empresas. Entre as novas obrigações está a DeRE (Declaração de Regimes Específicos), que estabelece o envio de informações contábeis, fiscais e operacionais de contribuintes enquadrados em determinados regimes de tributação. Com o cronograma atualizado em novembro de 2026, as empresas precisam organizar seus processos para atender às primeiras entregas mensais, previstas para dezembro.

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A nova declaração está relacionada à implementação do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), tributos que integram o novo modelo de tributação sobre o consumo. A obrigação contempla atividades enquadradas nos regimes específicos previstos pela legislação, como serviços financeiros, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos.

O contexto faz parte de uma transformação mais ampla do sistema tributário brasileiro. Segundo a Receita Federal, 2026 foi estabelecido como ano de teste do novo modelo, com alíquotas de 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS, enquanto 2027 marca o início de uma nova etapa, com a extinção do PIS e da Cofins e a entrada da CBS em substituição a essas contribuições.

DeRE exige organização de informações e adequação tecnológica

A Declaração de Regimes Específicos foi estruturada para reunir diferentes categorias de informações por meio de eventos. Entre eles estão os cadastrais, que identificam o contribuinte e seu Plano Geral de Contas Comentado (PGCC); os periódicos mensais, que concentram informações contábeis e fiscais; e os transacionais, relacionados a operações específicas de cada segmento.

Na prática, a transmissão exige atenção à qualidade e à consistência dos dados, além da compatibilidade dos sistemas utilizados pelas empresas com os leiautes estabelecidos pela administração tributária.

Em outubro de 2026, a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS publicaram a versão 1.3.0 da documentação técnica da DeRE, que trouxe atualizações no Manual de Orientação, novos eventos transacionais, regras de validação e ajustes nos leiautes. A documentação também contempla especificações técnicas e orientações para o preenchimento das informações.

A atualização reforça a necessidade de acompanhamento das mudanças técnicas por parte das empresas e dos desenvolvedores de sistemas.

Principais prazos de entrega da DeRE

O cronograma foi atualizado pelo Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 7, de 11 de novembro de 2026, que alterou as datas estabelecidas anteriormente pelo Ato Conjunto nº 4/2026.

Os eventos cadastrais D-1001 (Informações do Contribuinte) e D-1011 (Plano Geral de Contas Comentado) começaram a ser recebidos em 1º de outubro de 2026. A transmissão e o processamento desses eventos devem ocorrer antes do envio dos eventos mensais correspondentes.

Já a primeira entrega dos eventos periódicos mensais do grupo inicial está prevista para 15 de dezembro de 2026, referente à competência de novembro. Estão contemplados os eventos D-1101, D-1106, D-2101, D-1198 e D-1199, conforme a aplicabilidade de cada contribuinte.

Outros dois eventos mensais, D-1121 (Relação de Deduções Utilizadas na Apuração) e D-2102 (Identificação de Cotistas de Fundos de Investimento), terão a primeira entrega em 15 de fevereiro de 2027, com informações referentes a janeiro de 2027.

Os eventos transacionais, por sua vez, abrangem operações realizadas a partir de janeiro de 2027 e possuem prazos específicos de transmissão. Entre os primeiros marcos estão:

10 de janeiro de 2027: primeira entrega dos eventos D-2241 e D-2242, referentes a operações de arranjos de pagamento realizadas entre os dias 1º e 5 de janeiro;

14 de janeiro de 2027: primeira entrega dos eventos D-2201, D-2202, D-2211, D-2221, D-2231, D-2251, D-3201 e D-4201, referentes às operações realizadas entre 1º e 7 de janeiro;

6 de fevereiro de 2027: primeira entrega do evento D-2252, referente às operações de seguros realizadas durante janeiro.



Para os eventos mensais, a regra geral estabelece o envio até o dia 15 do mês seguinte ao período de apuração. Já os eventos transacionais seguem janelas específicas, conforme as orientações técnicas da declaração.

O calendário completo e suas atualizações podem ser consultados no cronograma oficial da Receita Federal.

Preparação antecipada reduz riscos na entrega

Diante das novas exigências, a adequação à DeRE envolve diferentes áreas da organização. Além de identificar quais eventos são aplicáveis às atividades da empresa, é necessário revisar o plano de contas, verificar a origem das informações e avaliar se os sistemas utilizados conseguem gerar e transmitir os dados conforme os leiautes oficiais.

A integração entre as equipes contábil, fiscal, financeira e de tecnologia também é importante para garantir a consistência das informações. A preparação antecipada permite identificar possíveis incompatibilidades, reduzir retrabalhos e organizar os processos antes dos vencimentos.

Nesse cenário, a tecnologia passa a ter um papel importante na adaptação das empresas às novas obrigações. Soluções específicas para a transmissão de declarações podem facilitar a integração das informações e oferecer mais flexibilidade para organizações que utilizam diferentes sistemas de gestão.

Grupo Skill disponibiliza plataforma para transmissão da DeRE

Para apoiar as empresas nesse processo, o Grupo Skill disponibiliza uma plataforma desenvolvida para auxiliar na transmissão da Declaração de Regimes Específicos. A solução é independente do ERP utilizado pela organização, permitindo que empresas com diferentes sistemas de gestão possam utilizá-la.

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O recebimento das informações pode ser realizado por upload de arquivos ou integração via API, oferecendo alternativas para adequação aos processos e à infraestrutura tecnológica de cada empresa. Com a ferramenta, o Grupo Skill amplia seu portfólio de soluções voltadas à conformidade fiscal e à adaptação das organizações às exigências da Reforma Tributária.