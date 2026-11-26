Segundo a Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a atividade de manutenção, reparo e instalação de máquinas e equipamentos registrou crescimento de 14,2% em junho de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024. Esse aumento reflete a expansão de setores que utilizam componentes para condução de fluidos, como mangueiras industriais.

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A Maxxflex apresenta a mangueira Netuno, desenvolvida para descarga e transporte de água e ar. O catálogo da fabricante indica quatro classes de pressão — 15, 75, 150 e 300?PSI — com variações de diâmetro, reforço, peso e comprimento, atendendo a diferentes necessidades operacionais.

Construída em formato enrolado, a Netuno possui tubo interno de borracha sintética e reforço em lonas têxteis. A camada externa, também de borracha sintética, é resistente à abrasão, intempéries e ao ozônio. O produto suporta temperaturas de até 80?°C e apresenta acabamento preto com faixa espiral amarela.

As especificações técnicas diferem entre as versões. Por exemplo, a versão de 15?PSI com diâmetro interno de uma polegada utiliza duas lonas, pesa aproximadamente 0,63?kg por metro e pode alcançar até 20?m de comprimento, enquanto a versão de 300?PSI, mantendo o mesmo diâmetro, emprega quatro lonas. O catálogo ainda oferece terminais retos, punhos, flanges Full?face e nipples com flange fixo ou giratório, complementando as opções de conexão.

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É importante observar que o levantamento do IBGE não mensura a demanda por mangueiras nem avalia o desempenho de modelos específicos. A documentação da Netuno traz apenas os parâmetros declarados pelo fabricante, sem comparativos de produtividade ou economia. Essa distinção permite contextualizar o crescimento setorial ao mesmo tempo em que descreve o componente a partir das informações técnicas disponíveis.