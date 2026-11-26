De acordo com orientação técnica publicada pela Embrapa, a limpeza de equipamentos utilizados na produção leiteira envolve procedimentos manuais e em circuito fechado, nos quais escovas são instrumentos essenciais para a lavagem de componentes de ordenhadeiras e de tanques de resfriamento.

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No capítulo Ordenha e boas práticas de produção, as autoras Juliana Alves Dias, Vanerli Beloti e Audenice Miranda de Oliveira relacionam a higienização dos equipamentos ao controle da contaminação do leite. Elas ressaltam que resíduos aderidos favorecem o crescimento microbiano quando os procedimentos não são realizados imediatamente após o uso.

Para peças desmontáveis, o documento descreve a lavagem manual de insufladores, copos das teteiras e outras partes com escovas de fibras adequadas. Na limpeza de tanques, recomenda?se o uso de escova de cabo longo específica para esfregar a superfície interna, seguindo as etapas indicadas no procedimento.

A fabricante Weinberger oferece modelos em nylon destinados a conectores, teteiras, mangueiras de transferência, tanques de inox, baldes de leite e tubulações. Segundo seu catálogo, a linha reúne instrumentos com formatos e dimensões diferentes para cada aplicação. Entre os exemplos estão escovas para teteiras, modelos cilíndricos para mangueiras e versões para tubos e bicos, com especificações técnicas de diâmetro, comprimento e material.

A publicação da Embrapa também enfatiza a importância da qualidade da água e da observância das recomendações dos fabricantes de detergentes. Esses fatores complementam o uso das escovas, que não constituem, isoladamente, todo o processo necessário ao tratamento dos equipamentos.

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Assim, o emprego de escovas na produção leiteira integra uma rotina que combina instrumentos, produtos e etapas de limpeza, sendo parte das boas práticas de ordenha e da manutenção das condições de higiene dos utensílios e equipamentos utilizados nas propriedades rurais.