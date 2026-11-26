A Connectly, líder global em comunicação com clientes por agentes conversacionais, lança um assistente de IA para criação, gestão e envio de campanhas. A ferramenta chega às vésperas do Natal, um dos períodos de maior volume de disparos do ano, e está disponível para todos os clientes da plataforma em período de teste.

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Por meio de comandos simples em texto (prompts), o usuário pode criar campanhas do zero, segmentar públicos a partir da base de dados, configurar e acompanhar testes A/B, desenvolver integrações via API e incluir formulários web nas conversas de WhatsApp. Um gestor de CRM, por exemplo, pode solicitar uma campanha de Natal em linguagem natural e, após o disparo, acompanhar o desempenho com perguntas diretas, sem precisar navegar por painéis ou relatórios complexos. A experiência é semelhante à de assistentes como ChatGPT ou Claude, com uma diferença: o assistente conhece o contexto da operação e das interações anteriores, o que garante agilidade, clareza e insights em tempo real.



Os primeiros resultados são positivos. Segundo dados da plataforma, as campanhas criadas com o assistente registraram taxa de abertura de 87,5%.



“Em períodos de pico, como grandes datas comerciais, cada minuto conta. Nossos clientes sempre tiveram na plataforma as ferramentas para criar campanhas sofisticadas. Agora, com o assistente, quem opera a campanha descreve o que precisa e executa tudo em uma conversa, com muito mais agilidade, autonomia e eficiência”, garante Heloisa Zampieri, gerente de produto sênior de IA da Connectly.



O recurso ganha relevância com as mudanças de cobrança da Meta, que passou a cobrar R$ 0,35 por mensagem enviada. Conversas enxutas passaram a fazer diferença no orçamento. Ao incluir formulários nas conversas, o assistente permite reunir várias informações em uma única interação, o que reduz o número de mensagens cobradas.

Apesar da autonomia, o assistente não conduz o processo sozinho. Por segurança, ações críticas como envio, arquivamento e exclusão de campanhas dependem de autorização humana. A ferramenta não edita nem salva alterações sem aprovação prévia, e o disparo exige um clique final do usuário na interface.

“Desenhamos o assistente para dar velocidade sem tirar o controle de quem opera. Ele prepara, organiza e analisa, mas a decisão de enviar uma campanha para milhares de consumidores continua nas mãos dos nossos clientes”, explica Heloisa.

A novidade se conecta à atividade central da Connectly: a criação de agentes de IA personalizados, que acompanham toda a jornada do consumidor em canais de atendimento como o WhatsApp, do esclarecimento de dúvidas ao pós-venda. O assistente atende qualquer setor que use campanhas como motor de vendas ou de relacionamento, do varejo a serviços financeiros, telecomunicações, energia e educação.

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“Nosso trabalho sempre foi construir agentes de IA sob medida. Agora, levamos essa mesma inteligência para o lado de quem opera a plataforma, para que a rotina de campanhas fique tão simples quanto uma conversa”, finaliza a executiva.