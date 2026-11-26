OXFORD, Reino Unido, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Manual de Dessalinização e Reuso da IDRA 2026-2027 da Global Water Intelligence revela que cerca de 4,1 milhões de m³/d de capacidade de dessalinização foram concedidos até o momento em 2026, com previsão de atingir aproximadamente 4,5 milhões de m³/d até o final do ano, uma queda em relação aos mais de 6 milhões de m³/d em 2025. O mercado entrou em 2026 com o maior número de projetos em andamento de todos os tempos, mas o risco elevado, a interrupção da cadeia de suprimentos e os custos de financiamento mais altos estão atrasando os projetos.

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O que os dados de contratação de 2025-26 mostram?

O Golfo desacelerou: os conflitos têm restringido substancialmente as atividades nos principais mercados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) desde março de 2026, e as grandes licitações do CCG, que antes atraíam de quatro a seis licitantes, agora geralmente atraem de um a três.

os conflitos têm restringido substancialmente as atividades nos principais mercados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) desde março de 2026, e as grandes licitações do CCG, que antes atraíam de quatro a seis licitantes, agora geralmente atraem de um a três. As plantas estão maiores, mas não mais baratas: a média dos megaprojetos no norte da África e no restante do Oriente Médio foi de 325 mil m³/d em 2022–2026, em comparação com 253 mil m³/d em 2017–2021. No entanto, os preços de EPC de megausinas estão em aproximadamente US$ 1.000/m³/d, em comparação com US$ 700/m³/d antes da pandemia.

a média dos megaprojetos no norte da África e no restante do Oriente Médio foi de 325 mil m³/d em 2022–2026, em comparação com 253 mil m³/d em 2017–2021. No entanto, os preços de EPC de megausinas estão em aproximadamente US$ 1.000/m³/d, em comparação com US$ 700/m³/d antes da pandemia. As tarifas se mantiveram estáveis: as propostas mais competitivas de projetos independentes de abastecimento de água continuam entre US$ 0,40/m³ e US$ 0,50/m³. Nenhuma concessão no último ano superou a referência da IWP de Hassyan, em Dubai, de US$ 0,365/m³.



Para onde está indo o crescimento?

Além do Golfo: com a conclusão dos programas de substituição do CCG se aproximando, o crescimento irá depender cada vez mais do Norte da África, da Ásia e da América do Sul. O Marrocos agora é a segunda maior oportunidade de cinco anos depois da Arábia Saudita.

com a conclusão dos programas de substituição do CCG se aproximando, o crescimento irá depender cada vez mais do Norte da África, da Ásia e da América do Sul. O Marrocos agora é a segunda maior oportunidade de cinco anos depois da Arábia Saudita. Indústria: os data centers são uma nova fonte de demanda na Ásia. A nova legislação do Chile deve aumentar a participação da água do mar na água usada na mineração de cobre de 40,7% para 67,6%.





“O Golfo estagnou este ano, mas a dessalinização não. A demanda subjacente permanece forte e, se as licitações adiadas prosseguirem conforme o esperado, 2028 poderá ser um ano recorde", comentou Hugo Birch, Diretor de Dessalinização e Reuso da Global Water Intelligence.

O 39º Inventário Mundial de Dessalinização do manual lista mais de 700 projetos de dessalinização de água do mar e salobra contratados em 2025-26. Seus dados também abrangem projetos confidenciais.

O Manual de Dessalinização e Reutilização da IDRA 2026-2027 está disponível para assinantes: https://www.globalwaterintel.com/documents/idra-desalination-and-reuse-handbook-2026-2027

Sobre a Global Water Intelligence

A Global Water Intelligence (GWI) é a principal empresa de inteligência de mercado e eventos da indústria internacional da água. Os dados dos projetos estão disponíveis na GWI DesalData: www.desaldata.com

CONTATO: Hugo Birch

EMPRESA: Global Water Intelligence

TELEFONE: +44 (0)1865 204208

EMAIL: salesteam@globalwaterintel.com

WEB: https://www.desaldata.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001315712)