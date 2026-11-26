O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previu chuvas acima da média no estado de São Paulo para o trimestre de outubro a dezembro de 2026, segundo o prognóstico climático da primavera. O órgão associa o cenário ao fenômeno El Niño e aponta elevada probabilidade de um evento de intensidade muito forte no período. Diante da previsão, o governo paulista iniciou, em outubro, a Operação São Paulo Sempre Alerta, El Niño 2026/2027, que substitui a tradicional Operação Chuvas e foi estruturada para funcionar, inicialmente, até o final de 2027.

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Temporais já afetaram a rede elétrica da região metropolitana de São Paulo em ocorrências anteriores. Em 11 de outubro de 2024, cerca de 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia na Grande São Paulo ao longo da ocorrência, de acordo com reportagem do Poder360. Em 10 de dezembro de 2025, um ciclone extratropical, com rajadas de até 98 km/h, interrompeu o fornecimento de mais de 2,2 milhões de imóveis, segundo o mesmo veículo. O episódio, tratado no blog do Grupo Sol como ciclone extratropical e apagão recorde, é o ponto de partida da conversa com o executivo.

Nesses momentos, o gerador a óleo diesel mantém em funcionamento refrigeração, bombas d'água, sistemas de segurança e servidores. Nos data centers abastecidos com óleo diesel, o padrão de classificação do Uptime Institute exige armazenamento para no mínimo 12 horas de operação dos geradores na carga de projeto, em todos os níveis de certificação.

Gabriel Naves Guglielmetti, CEO do Grupo Sol, que atua na distribuição de óleo diesel com entrega no local em todo o Estado de São Paulo desde 1997, afirma que a falha de gerador em ocorrência prolongada costuma começar no tanque, e não no equipamento. “O gerador raramente falha por defeito de projeto. O óleo diesel fica meses parado, junta água e borra, e, na hora da partida, o filtro entope. A queda de energia só revela o problema que já estava no tanque”, diz. O Grupo Sol reúne esses casos no conteúdo sobre quando o gerador não liga e o problema está no tanque de óleo diesel, e o executivo lembra que há falhas mais comuns em geradores a óleo diesel que a manutenção preventiva evita.

A cartilha da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre manuseio e armazenamento de óleo diesel B recomenda a drenagem semanal do fundo do tanque para retirar água, material microbiológico e outras impurezas. Segundo a cartilha, a presença de água livre pode favorecer a formação de depósitos e provocar o entupimento de filtros e a corrosão metálica.

Sobre a autonomia, Guglielmetti defende que o cálculo seja feito antes da chuva. “A conta é simples: potência do gerador em kVA, percentual de carga que ele assume na queda de energia e litros disponíveis no tanque. O resultado mostra quantas horas o tanque segura e quando pedir reposição. Vale a carga real da operação, e o teste mensal do gerador também gasta óleo diesel”, afirma. A calculadora de consumo de gerador a óleo diesel do Grupo Sol segue essa lógica: pede potência, carga, capacidade e nível do tanque e estima o consumo por hora e as horas de autonomia sem exigir cadastro para ver o resultado. Para o estoque, o executivo indica a gestão de estoque de óleo diesel com ponto de pedido calculado pelo consumo real.

A demanda vem de segmentos variados. O Grupo Sol atende hospitais e clínicas, data centers, condomínios comerciais e residenciais, shoppings, construção civil, indústria, bancos, telecom, locadoras de geradores e hotéis, entre os setores que mais utilizam geradores a óleo diesel. “O pedido é o mesmo em todos: o gerador precisa partir, e o tanque precisa ter óleo diesel limpo e em volume suficiente. Quem programa a reposição antes das chuvas, e não durante, evita a urgência”, diz o CEO, que cita a infraestrutura crítica de hospitais, indústrias e data centers como o caso em que a margem de erro é menor.

Quando a ocorrência se estende além da autonomia do tanque, entra a logística. “Na chuva, a entrega não espera o tempo abrir. Atendemos 24 horas por dia, e todo caminhão sai com motorista e ajudante, o que deixa a operação mais eficiente e segura, prática que nem sempre é adotada no setor. Para subsolo e garagem estreita, temos caminhão de pequeno porte, e a mangueira de até 50 metros alcança o tanque”, explica Guglielmetti. A entrega de óleo diesel 24 horas é feita em todo o Estado de São Paulo, inclusive em locais de difícil acesso e em canteiros de obra.

O executivo detalha o controle da operação. “Cada caminhão tem contador de volumes, rastreamento por GPS e cinco câmeras. O cliente sabe quanto recebeu, e a empresa acompanha o percurso do produto da base até o tanque. Em dia de chuva forte, esse acompanhamento ajuda a manter o horário”, afirma. A frota própria rastreada por GPS e câmeras integra a operação da Sol Diesel, que distribui óleo diesel S10 e S500 com atendimento 24 horas.

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Sobre o Grupo Sol: o Grupo Sol reúne a Sol Diesel, responsável pela distribuição de combustíveis S10 e S500 com entrega no local em todo o Estado de São Paulo desde 1997, com ISO 9001 e regularidade junto à ANP, ao Ibama e à Cetesb; e a Sol Logística, dedicada à limpeza de tanques de armazenamento e à filtragem de óleo diesel. Para mais informações, basta acessar gruposol.com.br e óleo diesel para geradores.