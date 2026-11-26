A Huawei participa da Black Friday 2026 com descontos de até 72% em cinco categorias de dispositivos eletrônicos. A campanha contempla smartphones, tablets, smartwatches, pulseiras inteligentes e fones de ouvido, com condições promocionais disponíveis nas lojas oficiais da marca no Mercado Livre e na Shopee.

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O portfólio de produtos participantes reúne dispositivos com funcionalidades relacionadas à prática de atividades físicas, ao monitoramento de indicadores de saúde, à fotografia, à produtividade e ao entretenimento. Características como autonomia de bateria, capacidade de armazenamento, compatibilidade com sistemas operacionais e recursos de conectividade estão entre os aspectos que podem orientar a escolha dos consumidores durante o período promocional.

Smartwatches e pulseiras inteligentes

Entre os dispositivos vestíveis contemplados pela campanha está o HUAWEI WATCH FIT 5, com desconto de aproximadamente 67%. O smartwatch possui tela AMOLED de 1,82 polegada e funcionalidades de acompanhamento de atividades físicas e indicadores de saúde. O modelo oferece monitoramento do sono, frequência cardíaca, oxigenação do sangue (SpO?) e GPS integrado, além de autonomia de bateria de até 10 dias, dependendo das condições de uso. O dispositivo é compatível com sistemas Android e iOS.

O HUAWEI WATCH GT 7 Pro integra a campanha com desconto de aproximadamente 49%. O dispositivo reúne materiais como liga de titânio na caixa e cerâmica no bisel, além de recursos de monitoramento de frequência cardíaca, eletrocardiograma (ECG) e funcionalidades destinadas a modalidades esportivas, incluindo golfe e ciclismo. A autonomia de bateria pode chegar a 21 dias, conforme a configuração e a utilização dos recursos.

Na categoria de pulseiras inteligentes, a HUAWEI Band 10 apresenta desconto de até 26%. O dispositivo possui tela AMOLED de 1,47 polegada e recursos de acompanhamento do sono, frequência cardíaca e registro de exercícios físicos, em um formato compacto destinado ao uso cotidiano.

Smartphones

A capacidade de armazenamento, as características do conjunto fotográfico e a autonomia de bateria estão entre os aspectos que podem ser considerados na escolha de um smartphone, de acordo com o perfil de utilização de cada consumidor.

Entre os modelos participantes da campanha, o HUAWEI Pura 80 Pro apresenta desconto de aproximadamente 22%. O dispositivo possui conjunto fotográfico com sensor principal de uma polegada e tecnologia Ultra Iluminação, além de câmera teleobjetiva macro. O aparelho conta com 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento interno e recursos de carregamento rápido.

Já o HUAWEI nova 15 Max integra a campanha com desconto de até 47%. O smartphone conta com tela OLED de 6,84 polegadas, câmera principal de 50 MP com tecnologia RYYB e bateria de 8.500 mAh. A configuração inclui 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

Tablets

Na categoria de tablets, o HUAWEI MatePad SE 11 apresenta o maior percentual de desconto entre os produtos da campanha, de até 72%. O dispositivo possui tela FullView de 11 polegadas, construção em metal, bateria de 7.700 mAh, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O equipamento também conta com o recurso Cantinho das Crianças, que reúne funcionalidades destinadas ao uso infantil. Suas configurações contemplam atividades como leitura, estudos, trabalho e consumo de conteúdos digitais.

Fones de ouvido sem fio

Recursos como cancelamento de ruído, autonomia de bateria, peso e resistência à água e à poeira estão entre as características que podem influenciar a escolha de fones de ouvido sem fio.

Os HUAWEI FreeBuds Neo integram a campanha com desconto de até 62%. O modelo possui cancelamento adaptativo de ruído e recursos destinados ao aprimoramento da clareza das chamadas. Cada unidade pesa 4,8 gramas, e a autonomia combinada com o estojo de carregamento pode chegar a 40 horas, conforme as condições de uso.

Os fones também possuem certificação IP55, que indica resistência à poeira e à água dentro dos parâmetros estabelecidos pela classificação.

Condições das ofertas nos marketplaces

Os descontos da campanha de Black Friday da Huawei estão disponíveis nas lojas oficiais da marca no Mercado Livre e na Shopee e foram calculados com base nos preços sugeridos pela fabricante.

As condições promocionais podem variar conforme a plataforma, a disponibilidade de estoque, o período da campanha e a modalidade de pagamento, incluindo ofertas específicas para transações via Pix.

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A consulta às páginas dos produtos e a comparação com os preços praticados anteriormente permitem ao consumidor avaliar as condições de cada oferta antes da compra.