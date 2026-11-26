A Just Travel, startup brasileira especializada em soluções digitais para agências de viagens, participará da GITEX GLOBAL 2026, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A empresa levará ao evento sua plataforma de atendimento baseada em inteligência artificial, desenvolvida para integrar canais de comunicação, gestão de clientes e processos comerciais das agências.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A GITEX GLOBAL 2026 será realizada entre os dias 7 e 11 de dezembro. O encontro começa com o GITEX Summit, no dia 7, enquanto a exposição ocorre de 8 a 11 de dezembro, na Expo City Dubai. A programação reunirá empresas, startups, investidores, executivos e representantes governamentais ligados à tecnologia e à economia digital.

Apresentado pela organização como um dos maiores eventos de tecnologia e inteligência artificial do mundo, o encontro terá representantes de organizações como Microsoft, IBM, AWS, AMD, Huawei, Organização das Nações Unidas e Comissão Europeia. A agenda contempla temas como inteligência artificial, infraestrutura digital, cibersegurança, mobilidade e desenvolvimento de novos mercados.

Durante o evento, a Just Travel apresentará uma solução que concentra em um único ambiente os contatos realizados por chat, WhatsApp, mensagens diretas do Instagram, SMS e e-mail. Integrada ao CRM, a ferramenta permite acompanhar as interações com os clientes e organizar diferentes etapas do atendimento comercial.

A tecnologia foi apresentada ao mercado brasileiro durante a ABAV Expo 2026 e recebeu apoio da Embratur Lab. Conforme reportagem publicada pelo Portal PANROTAS, a solução combina atendimento virtual com uma estrutura omnichannel voltada às agências de viagens.

A participação em Dubai permitirá à traveltech brasileira apresentar sua tecnologia a potenciais parceiros, investidores e empresas de diferentes países. A agenda também integra a estratégia de avaliar oportunidades comerciais em mercados internacionais e estabelecer conexões com o ecossistema tecnológico do Oriente Médio.

“Levar nossa tecnologia a Dubai abre espaço para conhecer novos mercados e mostrar como a inteligência artificial pode apoiar as agências de viagens”, afirma Diego Rydz, CMO e cofundador da Just Travel (Instagram: @diegorydz).

A plataforma foi criada em um contexto de transformação do turismo em um mercado cada vez mais digital. Ao reunir canais de atendimento e informações comerciais, a solução busca reduzir a fragmentação dos contatos, preservar o histórico das conversas e ampliar a capacidade de acompanhamento das oportunidades de venda.

A presença na GITEX amplia uma agenda internacional que, ao longo de 2026, incluiu a participação da empresa em um programa de aceleração da ApexBrasil e do Sebrae, além de atividades em Lisboa e presença na IFTM Top Resa, em Paris. A Just Travel também vem desenvolvendo conexões comerciais nos Estados Unidos e em outros mercados estratégicos.

Fundada em 2020, a Just Travel oferece tecnologia white label para que agências de viagens criem lojas virtuais personalizadas e comercializem produtos com marca própria. Seu ecossistema reúne hotéis, ingressos, atrações, aluguel de veículos, seguros e outros serviços turísticos, além de recursos de pagamento, proteção antifraude, automação, gestão e atendimento.

A plataforma da empresa reúne mais de 1 milhão de produtos turísticos e atende mais de 4 mil agentes de turismo. Com a participação na GITEX GLOBAL, a Just Travel busca apresentar sua experiência no mercado B2B de turismo e ampliar o diálogo com empresas interessadas em inteligência artificial, distribuição digital e comércio eletrônico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Informações para imprensa:

Just Travel — contato institucional

E-mail: contato@justtraveltour.com

WhatsApp: (11) 4040-1070

Website: https://justtraveltour.com/

LinkedIn da Just Travel: https://www.linkedin.com/company/justtraveloficial/

LinkedIn de Diego Rydz: https://www.linkedin.com/in/diego-rydz/

Instagram da Just Travel: https://www.instagram.com/justtraveloficial/

Instagram de Diego Rydz: https://www.instagram.com/diegorydz/