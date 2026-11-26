A indústria de vestuário do Ceará chega à reta final de 2026 com indicadores positivos e perspectivas de novas oportunidades para o comércio atacadista. Dados divulgados pelo Governo do Estado apontaram crescimento de 20,1% na produção de artigos do vestuário e acessórios, desempenho que evidencia a força da atividade industrial. Com a proximidade do Natal e da temporada de verão, a expectativa do mercado se volta para o abastecimento das lojas, a renovação das coleções e o planejamento comercial dos primeiros meses de 2027.

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A importância econômica do segmento também aparece na geração de empregos. Ao final de 2025, a confecção de artigos do vestuário e acessórios reunia 41.835 vínculos formais no Ceará, enquanto a indústria têxtil contabilizava outros 13.780, totalizando mais de 55 mil postos de trabalho. Os números dimensionam a participação da cadeia produtiva da moda na economia estadual, que envolve desde a fabricação de tecidos e peças até a distribuição para diferentes mercados consumidores.

O último trimestre representa um período estratégico para o comércio de moda, especialmente pela necessidade de reposição de mercadorias para as vendas de Natal e pela procura por produtos voltados à temporada de verão. Para o atacado, esse movimento também envolve compradores que começam a organizar seus estoques para janeiro e fevereiro, meses tradicionalmente associados à comercialização de coleções de alto verão.

Segundo Laura Dantas, superintendente do Giga Shopping, o desempenho da indústria cria oportunidades para diferentes segmentos da cadeia comercial, mas também exige planejamento dos empresários. "O crescimento da produção é um indicador importante, mas o desafio está em transformar essa capacidade industrial em vendas. O atacado tem um papel fundamental nesse processo, porque conecta os fabricantes aos lojistas e permite que os produtos cheguem a diferentes regiões. Neste período, quem consegue planejar estoque, preço e distribuição tem melhores condições de aproveitar a demanda", analisa.

Além da movimentação sazonal, a transformação dos hábitos de compra tem provocado mudanças na atuação dos atacadistas. A integração entre canais físicos e digitais, a utilização de ferramentas de gestão e a agilidade na entrega passaram a influenciar a competitividade das empresas. Para pequenos e médios lojistas, a possibilidade de adquirir mercadorias com maior frequência e ajustar os pedidos conforme o comportamento das vendas também ganha relevância.

Esse cenário amplia a importância dos centros comerciais especializados, que concentram diferentes fornecedores e facilitam o acesso de compradores profissionais às coleções. Em Fortaleza, empreendimentos como o Giga Shopping, localizado na Messejana, acompanham essa evolução por meio da modernização das operações e da incorporação de serviços voltados ao comércio atacadista.

Para o início de 2027, as perspectivas do setor estão relacionadas à manutenção da demanda, ao controle dos custos operacionais e à capacidade de ampliar mercados consumidores. A diversificação dos canais de comercialização também aparece como alternativa para reduzir a dependência das vendas presenciais e melhorar o relacionamento entre fabricantes, distribuidores e lojistas.

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"Existe uma mudança importante na forma como o atacado trabalha. O comprador está mais atento ao giro dos produtos, às condições de negociação e à facilidade de reposição. Para 2027, acredito que as empresas que conseguirem combinar tecnologia, eficiência comercial e conhecimento do consumidor estarão mais preparadas para crescer. O Ceará tem capacidade produtiva e experiência no setor para aproveitar essas oportunidades", avalia Laura Dantas.