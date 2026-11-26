Falhas na limpeza e desinfecção de materiais utilizados na hemodiálise podem expor pacientes a microrganismos e contribuir para infecções na corrente sanguínea. Em casos graves, essas infecções podem evoluir para sepse e levar à morte, conforme alertam os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). A preocupação ganha relevância diante das consultas públicas abertas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que colocam em discussão regras para o processamento de dispositivos médicos, incluindo sua classificação como de uso único ou reutilizáveis.

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No Brasil, a RDC nº 11/2014 permite que determinados filtros, chamados dialisadores, sejam utilizados até 20 vezes pelo mesmo paciente, mediante processamento automatizado e cumprimento de critérios específicos. Após cada sessão, esses materiais precisam passar por etapas de limpeza, verificação da integridade, medição do volume interno das fibras, desinfecção, registro e armazenamento.

A regulamentação também trata das linhas arteriais e venosas responsáveis por conduzir o sangue entre o paciente e o equipamento de hemodiálise. Embora a RDC nº 11/2014 tenha previsto a proibição do reúso dessas linhas, a eficácia dessa determinação está suspensa por tempo indeterminado desde 2018. Enquanto os dialisadores reutilizados devem passar por processamento automatizado, protocolos assistenciais adotados em serviços de saúde brasileiros ainda preveem etapas manuais para o reprocessamento das linhas. Essa dependência da execução de diferentes etapas exige atenção aos protocolos, já que falhas na limpeza e desinfecção podem representar riscos ao paciente.

Um estudo publicado no Jornal Brasileiro de Nefrologia, em 2019, pelo pesquisador Ashish Upadhyay, destaca riscos associados a falhas no reprocessamento, incluindo exposição a agentes químicos e contaminação microbiológica. A análise também aponta registros de bacteremia associados a falhas nos sistemas de controle de infecção e reconhece que o reúso pode ser realizado com segurança quando os protocolos são rigorosamente cumpridos, embora as evidências sobre seus efeitos clínicos de longo prazo sejam limitadas.

“Pacientes que dependem da hemodiálise várias vezes por semana não podem simplesmente interromper o tratamento. Por isso, a redução de riscos evitáveis em cada etapa do cuidado é especialmente relevante. A segurança deve ser uma prioridade permanente, sobretudo em procedimentos que envolvem a circulação do sangue fora do organismo”, afirma Marcos Gurgel, diretor comercial da B. Braun.

As consultas públicas nº 1.420, 1.421, 1.422 e 1.423, abertas para contribuições em 1º de outubro, discutem diferentes aspectos relacionados ao processamento de dispositivos médicos, incluindo boas práticas, garantia da qualidade e critérios para o enquadramento e a regularização de produtos como de uso único ou reutilizáveis. As propostas não determinam especificamente a proibição do reúso na hemodiálise. A discussão, entretanto, amplia o debate sobre os benefícios e desafios relacionados ao processamento e ao uso único de dispositivos médicos utilizados na assistência à saúde.

O debate acompanha uma mudança observada internacionalmente. Segundo a análise de Upadhyay, a reutilização de dialisadores vem diminuindo nos Estados Unidos e em países europeus desde o final da década de 1990, enquanto permanece presente em diferentes países em desenvolvimento, principalmente por questões econômicas. No modelo de uso único, cada sessão utiliza um novo filtro, eliminando as etapas de reprocessamento. Uma eventual transição no Brasil, porém, exigiria planejamento para garantir o abastecimento dos serviços e a continuidade da assistência.

“Uma eventual adoção mais ampla do uso único pode reduzir etapas sensíveis relacionadas ao reprocessamento e contribuir para a padronização do cuidado. Qualquer mudança, no entanto, precisa considerar a realidade dos serviços de saúde, a continuidade da assistência e ser discutida com responsabilidade técnica e participação dos diferentes setores envolvidos”, destaca Gurgel.

Para as pessoas que realizam hemodiálise, o acesso a informações sobre os materiais utilizados e os procedimentos adotados integra as medidas de transparência do tratamento. A regulamentação brasileira determina, por exemplo, que os registros das avaliações realizadas nos dialisadores reutilizados permaneçam disponíveis para consulta dos pacientes e da autoridade sanitária.

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As consultas públicas permitem a participação de pacientes, familiares, profissionais de saúde e demais interessados. No caso da Consulta Pública nº 1.423, que trata do enquadramento e da regularização de dispositivos médicos de uso único ou reutilizáveis, as contribuições podem ser enviadas diretamente pelo formulário eletrônico disponibilizado pela Anvisa. A proposta recebe contribuições até 28 de janeiro de 2027.