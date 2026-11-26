As tentativas de fraude de identidade no Brasil somaram 3.889.581 ocorrências entre janeiro e agosto de 2026, alta de 33,4% em relação ao mesmo período de 2025, segundo o Mapa da Fraude, levantamento da Serasa Experian. Em agosto, foram 505.759 tentativas, o equivalente a uma a cada 5,3 segundos, e o número ficou acima do registrado no mesmo mês do ano anterior em todos os oito meses analisados.

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As ocorrências foram identificadas durante processos de cadastro e validação de identidade, cadastro digital, etapa conhecida como onboarding, em que a empresa confirma se a pessoa é quem diz ser. Bancos e cartões, financeiras e meios de pagamento concentraram 49,8% das tentativas de agosto, mas o risco também é alto fora do setor financeiro: Serviços registrou índice de risco de 7,93%, mais de três vezes a média geral de 2,53%, e Telefonia ficou em 4,53%.

Por que a biometria facial sozinha não basta

No chamado golpe do sósia, descrito no Mapa da Fraude do primeiro semestre, o criminoso usa motores de comparação facial e bases de imagens vazadas para localizar pessoas com até 99% de similaridade com o próprio rosto e escolher uma identidade com mais chance de passar por uma validação biométrica em uma fraude. Para as empresas, a lição é que a semelhança entre rostos não confirma, por si só, que a pessoa diante da câmera é a dona do documento.

Quais ameaças exigem mais atenção no cadastro

Entre janeiro e agosto, mais de 1,5 milhão de tentativas de fraude documental foram barradas em validações de identidade, e RG e CNH concentraram 84,1% das ocorrências, segundo o mesmo levantamento. Deepfakes e identidades sintéticas, que combinam dados reais e falsos, completam o quadro. No primeiro semestre, o bloqueio dessas tentativas evitou prejuízo estimado em R$ 3,77 bilhões.

Como montar uma verificação eficiente no onboarding

A combinação de sinais reduz a dependência de uma única verificação e permite avaliar o risco com mais contexto. Com base nas orientações divulgadas com o Mapa da Fraude, as empresas podem estruturar o processo considerando estes contextos para identificar padrões e antecipar riscos

Analisar o dispositivo e os dados cadastrais: checar sinais do aparelho e a consistência das informações antes de pedir qualquer ação ao cliente.

Validar o documento: combinar variadas regras para verificar a autenticidade de um documento e cruzar os dados do documento com outras fontes, sem aceitar apenas uma imagem aparentemente válida.

Associar biometria facial à prova de vida e insights de comportamento: confirmar a presença de uma pessoa real e insights do CPF e do comportamento no ambiente digital, cruzando dados de biometria, device e histórico de tentativas de fraude.

Monitorar padrões suspeitos: observar tentativas repetidas e rostos diferentes ligados a uma mesma identidade.

Revisar as regras com frequência: novas técnicas e documentos são rapidamente incorporados pelos criminosos.

Como reduzir fraude sem aumentar o abandono do cadastro

Cada etapa a mais pode levar o cliente legítimo a desistir. Por isso, a recomendação é ajustar a intensidade das checagens ao risco de cada caso: verificações que não exigem ação do usuário, como a análise do dispositivo, podem vir primeiro, e etapas mais exigentes ficam reservadas para os cadastros que apresentam sinais de risco. Diminuir o número de capturas de documento também reduz o esforço pedido ao cliente.

Entre as empresas que oferecem esse tipo de verificação combinada está a Serasa Experian, responsável pelo Mapa da Fraude, que reúne biometria facial, verificação de documentos e análise de dispositivos em soluções de autenticação e prevenção à fraude. Segundo a empresa, sua verificação de documentos reduz em até 90% a necessidade de captura de documentos no onboarding. A companhia chama de IA² a combinação de sua inteligência analítica com inteligência artificial. Em julho de 2026, concluiu a aquisição da idwall, especializada em identidade digital, que acrescentou ao seu ecossistema 80 milhões de faces e 450 milhões de identidades validadas por ano.

O que avaliar ao escolher uma solução de identidade digital

Na escolha de um fornecedor de identidade digital e antifraude, vale observar se a solução combina biometria, documentos e dispositivo em um mesmo fluxo; se cobre não só o cadastro, mas também os acessos e transações seguintes; qual é a amplitude e a atualização da base de dados usada nas validações; se permite ajustar as regras ao risco de cada negócio; e se trata os dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Quando reforçar a atenção

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Datas de grande movimento concentram risco. No primeiro semestre, o Dia dos Namorados registrou a maior taxa de risco entre as datas analisadas, 22,2% acima da média, com mais de duas tentativas de fraude a cada 100 validações de identidade. Com a Black Friday, em 27 de novembro, e as compras de Natal, é recomendável revisar regras e limites antes do pico de cadastros. O levantamento também aponta maior organização dos golpes: no primeiro trimestre, os grupos dedicados à circulação de conteúdo fraudulento cresceram 139%. Os dados completos estão no Mapa da Fraude.