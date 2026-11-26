A transformação de um aplicativo em um dos principais canais de receita de uma empresa envolve mais do que modernização tecnológica. É preciso integrar arquitetura, experiência do usuário e estratégia de negócio. Essa é uma das experiências apresentadas no livro Loyalty Management de A a Z, dos especialistas Fábio Filizola Santoro e Marcelo Custodio de Oliveira, que reúne práticas e estratégias para a gestão de programas de fidelidade no Brasil.

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A obra conta com a participação da Framework por meio de um case desenvolvido para o programa de fidelidade de uma companhia aérea brasileira. O projeto foi conduzido pela Rethink by Framework, unidade da empresa, parceira do programa desde 2017, e teve como objetivo transformar o aplicativo, que respondia por apenas 3% das emissões de passagens, em seu principal canal de vendas.

O desafio envolvia uma base com mais de 20 milhões de usuários cadastrados, uma arquitetura tecnológica que precisava ser modernizada e uma experiência digital que apresentava obstáculos à adoção do aplicativo como canal de compra. Para alcançar esse objetivo, o trabalho foi estruturado em quatro frentes: arquitetura tecnológica, interface, jornada do usuário e integração omnichannel.

Na arquitetura, o aplicativo foi reescrito em React Native, unificando as versões para iOS e Android em uma única base de código e eliminando a necessidade de manutenção duplicada. A interface foi redesenhada de acordo com o novo design system da marca e recebeu recursos de acessibilidade, incluindo suporte a pessoas com deficiência visual.

O projeto também contemplou o mapeamento da jornada completa do viajante, desde o planejamento da viagem até o retorno para casa. Na integração omnichannel, a proposta foi permitir que o cliente alternasse entre aplicativo e site sem interromper o processo de compra. Com as mudanças, os usuários passaram a conseguir comprar ou resgatar passagens, escolher assentos e gerenciar suas viagens diretamente pelo aplicativo, sem precisar recorrer a outros canais de atendimento.

Um dos principais desafios foi implementar as evoluções sem alterar regras de negócio que já estavam em produção, respeitando o prazo de 11 meses. Para isso, o projeto foi dividido em dois backlogs: um dedicado às entregas imediatas, compatíveis com o escopo previsto, e outro voltado a melhorias estruturais para ciclos futuros. A coordenação de diferentes equipes também exigiu uma arquitetura de DevOps que permitisse o desenvolvimento simultâneo sem conflitos.

Os resultados demonstraram o impacto da iniciativa. A participação do aplicativo nas emissões de passagens passou de 3% para 47% do total, enquanto o volume de bilhetes emitidos pelo canal digital cresceu quinze vezes. Os usuários ativos mensais aumentaram 90%, e a avaliação do aplicativo na Google Play subiu de 3,6 para 4,2.

Para Leonardo Barros, CEO da Framework, os números demonstram que a tecnologia precisa estar conectada à experiência oferecida ao consumidor para gerar resultados concretos. “É a prova de que jornada bem desenhada gera receita”, destaca o executivo, ao comentar a participação da empresa na publicação.

A experiência também reforça uma visão importante sobre a evolução de produtos digitais: um programa de fidelidade não se sustenta apenas por sua mecânica de pontos e milhas. A facilidade de uso e a experiência no aplicativo são fatores que influenciam diretamente o valor percebido pelo cliente e o desempenho comercial do programa.

O case integra o conteúdo de Loyalty Management de A a Z, publicação que aborda diferentes aspectos da gestão de fidelidade, da estratégia à execução. O livro percorre temas como segmentação, personalização, gamificação e inteligência artificial, reunindo fundamentos e aplicações práticas para profissionais que atuam na construção e gestão desses programas.

Sobre a Framework Digital

Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital que une estratégia e tecnologia para resolver desafios complexos de grandes marcas. Com atuação focada em Inteligência Artificial, engenharia de software e design de produto, a empresa acelera a inovação corporativa do diagnóstico estratégico à implantação em produção.

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