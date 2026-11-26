O mercado brasileiro de self?storage registrou crescimento de 9,6% no número de boxes no segundo trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, segundo a Brain Inteligência Estratégica em parceria com a ASBRASS. O setor conta agora com 296 mil unidades distribuídas em 754 operações, presentes em 151 cidades, frente a 143 municípios no levantamento anterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A vacância média nacional caiu de 18,7% para 15,3% no mesmo intervalo, indicando maior ocupação dos espaços. A Área Bruta Locável (ABL) totalizou aproximadamente 2,22?milhões de metros quadrados, acima dos 1,96?milhão registrados no primeiro trimestre, e o preço médio nacional subiu de R$?118 para R$?126 por metro quadrado.

O Sudeste concentra 54% das operações, com 408 unidades, e o estado de São Paulo responde por 287 delas, representando 38?% do total nacional. Na capital e na Grande São Paulo, a GoodStorage lidera o segmento, operando mais de 50 unidades.

Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage, afirma que “o crescimento do self storage no Brasil reflete mudanças estruturais na forma como pessoas e empresas utilizam os espaços urbanos”. Ele destaca ainda a necessidade de adaptar a expansão às características específicas de cada mercado.

Os boxes de até 3?m² correspondem a 34,4?% das unidades, enquanto as faixas entre 4?m² e 6?m² e entre 7?m² e 15?m² somam 48,6?% da oferta. Essa predominância de unidades compactas evidencia a demanda por soluções flexíveis tanto de consumidores residenciais quanto de empresas que buscam otimizar estoques.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os preços variam conforme o tamanho: unidades de até 6?m² chegam a R$?129 por metro quadrado; as de 7?m² a 30?m² têm média de R$?94; e as acima de 30?m² custam R$?81. A GoodStorage dispõe de cerca de 500 mil metros quadrados de área, combinando self?storage, galpões flexíveis e urbanos para atender a diferentes necessidades de armazenagem.