Empresas de todo o país que já pagaram pelo treinamento de trabalho em altura a distância terão de pagar de novo para refazer ou complementar o curso de forma presencial até 16 de julho de 2027. A obrigação vem da Portaria MTE nº 1.259, de 15 de julho de 2026, que passou a exigir a modalidade presencial em todos os treinamentos da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35). O processo administrativo que originou a regra (SEI 19966.101100/2021-13), obtido por meio da Lei de Acesso à Informação, não calcula quanto essa mudança custa nem quantas empresas e trabalhadores ela atinge.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O treinamento inicial da NR-35 tem carga mínima de oito horas e reúne parte teórica e parte prática (item 35.4.2.1). A parte prática já era feita presencialmente; o que as empresas podiam fazer a distância, pela regra geral da NR-01, era a parte teórica. É essa parte que agora precisa ser refeita em sala. Pela NR-01, cabe à empresa promover a capacitação (item 1.7.1), e o tempo gasto em treinamento conta como trabalho efetivo (item 1.7.2). Na prática, a empresa paga pela segunda vez pelo mesmo conteúdo e fica sem o trabalhador durante o período em que ele está em aula.

O processo não informa quantos trabalhadores fizeram o curso a distância. A Nota Técnica nº 2012/2026, que instrui a portaria, registra apenas que o prazo de um ano foi previsto porque "muitas empresas já promoveram esse treinamento de forma total ou parcial na modalidade a distância". Não há, nos autos, levantamento do número de empresas, de trabalhadores ou de certificados alcançados.

O custo também não foi medido. A nota técnica afirma que as alterações se fundamentam na Análise de Impacto Regulatório (AIR) da revisão geral da norma, cujo relatório é de 2022. Esse relatório compara alternativas de regulação pelo critério de custos, mas tem 96 páginas e não contém as palavras "presencial", "distância" ou "EAD". Segundo o mesmo documento, o trabalho em altura está presente em ramos como agricultura, construção civil, indústria, transportes, eletricidade e telefonia, e os setores que se destacam em acidentes fatais somam mais de 3,5 milhões de trabalhadores em mais de 230 mil estabelecimentos.

O ganho de segurança que justificaria a despesa tampouco aparece demonstrado. A nota técnica dedica uma frase ao tema, segundo a qual a exigência "tem por objetivo fortalecer a prevenção de acidentes envolvendo risco de queda de altura", e não cita estudo, estatística ou comparação entre o curso presencial e o curso a distância. O comunicado em que o Ministério explica a mudança, publicado em 2 de setembro de 2026, também não apresenta dado ou justificativa para a nova regra. Ou seja, os documentos registram a intenção da determinação, mas não trazem evidências que mostrem que ela reduz acidentes.

A exigência também vai na direção contrária àquela que o próprio processo aponta. O documento que abre os autos, de 2021, afirma que a revisão das normas regulamentadoras se insere em um contexto de "harmonização, desburocratização e simplificação", e registra que, em 2019, a NR-35 teve suprimidos dispositivos sobre capacitação para se alinhar à NR-01. A NR-01 admite treinamentos a distância ou semipresenciais, desde que atendidos os requisitos de seu Anexo II (item 1.7.9). Com a nova regra, a NR-35 voltou a ter exigência própria e mais restritiva que a norma geral.

Há ainda situações que a portaria não resolve. Segundo o comunicado do Ministério, os treinamentos inicial, periódico e eventual devem ser presenciais, e o prazo de um ano vale para adequar os cursos que vinham sendo feitos em modalidade híbrida. A orientação foi publicada 48 dias depois de a regra entrar em vigor. Nem a portaria nem o comunicado dizem como fica o certificado obtido a distância quando o trabalhador troca de empresa, hipótese de aproveitamento prevista na NR-01, nem o que acontece com as turmas que estavam em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), que discute as normas regulamentadoras, tem a 31ª Reunião Ordinária prevista para 8 e 9 de dezembro de 2026, conforme cronograma aprovado pela comissão. Enquanto não houver novo ato do Ministério, o prazo para refazer o treinamento inicial termina em 16 de julho de 2027.