Embora a Black Friday aconteça oficialmente nesta sexta-feira (27), muitos varejistas já iniciaram suas campanhas promocionais com o chamado “Esquenta Black Friday”. A antecipação dos descontos, que devem se estender até a Cyber Monday, na segunda-feira (30), também amplia a janela de atuação dos cibercriminosos. Diante desse cenário, a ESET alerta para os riscos das compras online durante o período e orienta os consumidores sobre como identificar e evitar golpes digitais.

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Segundo levantamento da Serasa Experian, entre a quinta-feira que antecedeu a Black Friday e a Cyber Monday de 2025, foram registradas mais de 36 mil tentativas de fraude no comércio eletrônico brasileiro, que poderiam representar prejuízos de aproximadamente R$ 37,4 milhões. Cerca de 74% dessas tentativas ocorreram fora da sexta-feira oficial, evidenciando que os riscos não se restringem ao principal dia de promoções.

Outro levantamento da Serasa Experian aponta que, na semana da Black Friday de 2025, o volume de ameaças digitais cresceu 99% em relação à média semanal das três semanas anteriores. Os anúncios falsos registraram aumento de 147%, enquanto os perfis fraudulentos cresceram 101%.

A segurança também está entre as preocupações dos brasileiros para as compras deste ano. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 65% dos consumidores que pretendem aproveitar a Black Friday têm receio de sofrer fraudes, incluindo roubo de dados bancários e clonagem de cartões.

Entre as principais estratégias utilizadas pelos criminosos estão a criação de sites que reproduzem a identidade visual de grandes varejistas, o envio de ofertas e cupons de desconto fraudulentos por e-mail, SMS e aplicativos de mensagens, além da veiculação de anúncios maliciosos em redes sociais e mecanismos de busca. O objetivo é tanto obter dinheiro por meio de compras inexistentes quanto capturar informações pessoais e financeiras que poderão ser utilizadas em outras fraudes.

A pressa como aliada dos golpistas

Uma das principais técnicas de engenharia social utilizadas pelos cibercriminosos nesse período é a criação de uma falsa sensação de urgência. Mensagens como “últimas unidades”, “oferta exclusiva por tempo limitado” ou “seu carrinho expira em poucos minutos”, acompanhadas de contadores regressivos, são recursos utilizados para pressionar o consumidor a concluir uma compra sem verificar a legitimidade da oferta.

Essa estratégia pode ser especialmente eficaz durante a Black Friday e a Cyber Monday, quando os consumidores já esperam encontrar promoções com duração limitada e estão mais propensos a tomar decisões rápidas para não perder uma oportunidade.

“A Black Friday cria um contexto muito favorável para a engenharia social. O consumidor está esperando encontrar grandes descontos e sabe que determinadas ofertas podem durar poucos minutos. Os criminosos exploram justamente esse comportamento para reduzir o tempo de reflexão da vítima. A pressa pode fazer com que sinais de fraude, que seriam facilmente percebidos em outras circunstâncias, passem despercebidos”, explica Jonathan Ramos, pesquisador de segurança da ESET no Brasil.

A inteligência artificial generativa também tem contribuído para tornar essas fraudes mais convincentes. Com o auxílio da tecnologia, criminosos conseguem produzir mensagens sem erros de português, criar imagens realistas, reproduzir elementos da comunicação visual de marcas conhecidas e até utilizar deepfakes de personalidades e influenciadores digitais para divulgar falsas promoções.

“Antes, erros de ortografia, imagens de baixa qualidade e páginas mal elaboradas eram alguns dos sinais mais evidentes de um golpe. Hoje, com o auxílio da inteligência artificial, os criminosos conseguem produzir conteúdos cada vez mais próximos dos originais. Por isso, a aparência profissional de um site ou de um anúncio já não pode ser considerada um indicador de segurança”, destaca Ramos.

Como evitar golpes nas compras online durante a Black Friday

Para aproveitar as promoções com mais segurança, a ESET recomenda que os consumidores não se deixem levar pela sensação de urgência. Mesmo diante de ofertas-relâmpago, é importante verificar a procedência da promoção, pesquisar preços e desconfiar de descontos muito acima dos praticados no mercado.

A orientação é acessar as lojas diretamente pelo endereço oficial no navegador ou por seus aplicativos, evitando links recebidos por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais. Também é importante observar possíveis alterações de letras ou caracteres nos endereços eletrônicos, lembrando que a presença do cadeado e do protocolo HTTPS não garante a legitimidade de uma página.

Anúncios patrocinados e recomendações de influenciadores também merecem atenção, uma vez que criminosos podem utilizar inteligência artificial para criar imagens e vídeos falsos de personalidades divulgando ofertas. Antes de comprar em uma loja desconhecida, a recomendação é consultar seu CNPJ, avaliações e histórico de reclamações. Em marketplaces, é importante verificar a reputação do vendedor e evitar negociações fora da plataforma.

Na hora do pagamento, a ESET recomenda o uso de cartões de crédito virtuais, preferencialmente temporários ou de uso único, quando disponíveis, além de manter as notificações de transações ativadas. A senha do cartão nunca deve ser informada diretamente em páginas de compras. Nas transações via Pix, é fundamental conferir os dados do destinatário e desconfiar de estabelecimentos que exigem essa modalidade como única forma de pagamento ou oferecem descontos desproporcionais.

Outros cuidados incluem manter sistemas operacionais, aplicativos e soluções de segurança atualizados, utilizar senhas fortes e diferentes para cada serviço e ativar a autenticação em duas etapas sempre que disponível.

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A atenção deve continuar mesmo após a compra. Com o aumento no volume de entregas, criminosos podem enviar falsas notificações de rastreamento, cobranças de taxas adicionais ou mensagens sobre supostos problemas com encomendas. Para evitar essas fraudes, a ESET orienta que os consumidores acompanhem seus pedidos exclusivamente pelos canais oficiais da loja ou da transportadora.