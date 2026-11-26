Trocar de celular, planejar as próximas férias, renovar os eletrodomésticos de casa ou simplesmente economizar nas despesas do dia a dia. Independentemente dos planos, novembro é uma oportunidade para fazer o dinheiro ir além. E aproveitar a Black Friday de forma inteligente passa não apenas por encontrar bons descontos, mas também por combinar diferentes benefícios para ampliar o poder de compra.

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Com essa proposta, a Orange Friday do Inter Shop reúne ofertas e condições especiais em um ecossistema que vai muito além das tradicionais compras online. Neste ano, a campanha traz uma novidade: os Combos de Vantagens, que potencializam o cashback em produtos e serviços de acordo com o perfil de consumo de cada cliente.

Confira cinco maneiras de aproveitar as oportunidades da Orange Friday diretamente pelo Super App do Inter.

1. Combine descontos e cashback nas suas compras

Com mais de 3,5 milhões de produtos disponíveis, o Inter Shop oferece, durante a Orange Friday, descontos de até 80% e cashback de até 35% em ofertas selecionadas.

O marketplace reúne categorias como celulares, eletrônicos, eletrodomésticos, moda, beleza e utilidades domésticas, além de uma ampla variedade de gift cards e viagens.

Na prática, além de economizar no momento da compra, o consumidor pode receber parte do dinheiro de volta. Uma oportunidade para tirar da lista de desejos aquele produto que vinha monitorando ao longo do ano.

2. Escolha um Combo de Vantagens que combine com seu estilo de vida

Já imaginou receber ainda mais dinheiro de volta ao abastecer o carro, pedir comida, utilizar aplicativos de transporte ou planejar uma viagem?

Uma das principais novidades da Orange Friday deste ano são os Combos de Vantagens. Cada cliente poderá escolher entre quatro opções de combos disponíveis para seu segmento, com benefícios pensados para diferentes hábitos de consumo.

A novidade permite ampliar em até 50% o percentual de cashback originalmente oferecido em produtos e serviços elegíveis.?? Isso significa que uma oferta com 10% de cashback, por exemplo, pode chegar a 15%.

Mais de 130 marcas e experiências participam da iniciativa, entre elas Uber, Postos Shell, Netflix, Nike, Outback, McDonald's e PlayStation.

Os Combos de Vantagens não terminam com a Black Friday. As ofertas serão renovadas mensalmente, permitindo que os clientes continuem economizando ao longo do ano.

3. Aproveite o crédito extra para planejar suas compras

Para quem já vinha planejando uma compra de maior valor, a Orange Friday também pode ser uma oportunidade de colocá-la em prática.

Ao longo de novembro, o Inter disponibilizará mais de R$ 4 bilhões em crédito extra, para compras no cartão de crédito e/ou Crediário Digital, volume quatro vezes superior ao da campanha de 2025.

A iniciativa busca ampliar o poder de compra dos consumidores, permitindo que aproveitem as condições promocionais do período, sempre respeitando seu planejamento financeiro e orçamento.

4. Economize também além das compras online

As oportunidades da Orange Friday vão além do marketplace. Por meio do Inter Maps, ferramenta de geolocalização disponível no Super App, é possível descobrir estabelecimentos parceiros próximos e encontrar descontos especiais.

São mais de 220 mil estabelecimentos em cerca de 140 países, entre restaurantes, comércios, hotéis e atrações turísticas.

Seja para um almoço em família, um passeio no fim de semana ou uma experiência durante uma viagem internacional, a ferramenta ajuda o consumidor a identificar oportunidades de economia onde estiver.

5. Planeje sua próxima viagem com benefícios exclusivos

Quem pretende viajar nos próximos meses também pode aproveitar ????novembro para antecipar o planejamento.

No Inter Travel, os clientes encontram ofertas de passagens aéreas, hospedagens e outros serviços relacionados à viagem, com possibilidade de receber cashback.

Os Combos de Vantagens também contemplam esse perfil de consumo. No Combo Viagem, por exemplo, clientes Win podem ampliar em 50% o cashback oferecido em hotéis, passagens aéreas, GetYourGuide e Localiza.

Já para quem tem planos de viajar ao exterior, a campanha do Global Shop reúne condições especiais em gift cards, conectividade internacional com o Inter Cel Global e parceiros de viagem.

Mais economia em todos os momentos do ano

Embora novembro concentre algumas das principais oportunidades de compra do calendário, a proposta do Inter é fazer com que a economia faça parte da rotina dos clientes.

“A Orange Friday traduz a proposta de valor do Inter: oferecer conveniência, confiança e economia em uma experiência integrada. Ao longo de todo o ano, nosso ecossistema reúne soluções e benefícios que acompanham o cliente em diferentes momentos da vida, com descontos exclusivos, cashback, pontos Loop e vantagens que simplificam o dia a dia. É assim que trabalhamos para proporcionar uma vida financeira cada vez mais inteligente”, explica Rodrigo Gouveia, diretor-executivo de E-Commerce e Ecossistemas do Inter.

Para conferir as ofertas, conhecer os Combos de Vantagens disponíveis para seu perfil e consultar as condições da campanha, basta acessar o Super App do Inter.

Pessoas que ainda não são clientes do Inter, podem aproveitar o momento para abrir uma conta. Basta clicar no link:

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