Uma juíza federal dos EUA em Washington, D.C., deferiu o pedido do empresário cambojano Yim Leak, com base na seção 1782 do título 28 do Código dos Estados Unidos (28 U.S.C. § 1782), autorizando a expedição de intimações para a apresentação de documentos e depoimentos por parte de Jacob Sims — autor de artigos publicados pelo "Whale Hunting", um grupo de jornalismo investigativo online focado na Ásia. A decisão foi proferida pela juíza Ana C. Reyes em 23 de novembro de 2026 (Processo nº 1:26-mc-00095-ACR, D.D.C.).

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O tribunal constatou que o Sr. Yim preencheu todos os requisitos legais previstos no artigo 1782 do título 28 do Código dos Estados Unidos (28 U.S.C. § 1782), inclusive o fato de que a obtenção de provas (discovery) pretendida pelo Sr. Yim destina-se a ser utilizada em procedimentos estrangeiros perante tribunais tailandeses nos quais ele é parte — incluindo uma investigação conduzida pelo Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro da Tailândia e uma ação civil de confisco de bens. Da mesma forma, o tribunal concluiu que possui discricionariedade para deferir o pedido, uma vez que o Sr. Yim busca categorias específicas de informações referentes a um período delimitado. Nesta fase preliminar, o tribunal também observou que não há, nos autos, qualquer indício de que o pedido do Sr. Yim constitua uma tentativa de contornar as normas tailandesas relativas à produção de provas.

O AMLO da Tailândia bloqueou mais de 20 bilhões de bahts — montante superior a 600 milhões de dólares americanos — em ativos vinculados ao Sr. Yim. "O bloqueio tem origem em uma única transferência de câmbio de cerca de 150 mil dólares, realizada por meio de uma instituição regulamentada", afirmou Lanny Davis. "Isso representa aproximadamente 4.000 vezes o valor da transação original. Não se trata de uma medida proporcional; é um excesso."

Os artigos do Sr. Sims apresentam alegações sobre a origem da fortuna do Sr. Yim, sua família, suas conexões comerciais e seu suposto envolvimento em redes de fraude no exterior. O Sr. Yim nega qualquer ligação com redes de fraude, seja na Tailândia ou em qualquer outro lugar. Ele jamais foi indiciado ou condenado por qualquer infração. As intimações judiciais buscam provas que fundamentem tais alegações — as quais, segundo os representantes do Sr. Yim, podem ter contribuído para a ordem de apreensão e outras medidas adotadas na Tailândia.

"Esta decisão favorável do tribunal federal de Washington, D.C., significa que o suposto 'repórter investigativo' Jacob Sims será obrigado a prestar depoimento sob juramento. Portanto, ele não poderá repetir suas acusações falsas e enganosas contra Yim Leak sem incorrer no crime de falso testemunho", declarou Lanny J. Davis, que atuou como consultor especial do presidente Bill Clinton na Casa Blanca e como conselheiro em um painel sobre privacidade e liberdades civis durante o governo do presidente George W. Bush.

Referindo-se aos responsáveis ??pelo que ele descreve como uma campanha de difamação — realizada com a cumplicidade do governo tailandês —, o Sr. Davis acrescentou:

"Não permitiremos que o Sr. Sims continue com o que classificamos como uma campanha de difamação, baseada em inverdades e afirmações enganosas. Iremos responsabilizá-lo no âmbito de um processo em um tribunal federal dos Estados Unidos. Ele não pode mais se esconder dos fatos e da verdade."

O Sr. Davis acrescentou que os advogados do Sr. Yim também protocolaram uma petição junto à ONU:

"As mentiras do governo tailandês, ao alegar que o Sr. Yim seria, de alguma forma, responsável por tais redes de fraude — em desrespeito ao devido processo legal e à presunção de inocência —, constituem violações dos direitos humanos", afirmou o Sr. Davis. "É o que alegamos em nossa petição às Nações Unidas, protocolada por Jared Genser em nome de Yim Leak."

(Link para a petição à ONU: https://perseus-strategies.com/wp-content/uploads/Yim_Urgent_Appeal_UN_SRs_2026-10-08_with_Annex_3.pdf)

Nota aos editores: A decisão é pública e consta nos autos do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Colúmbia. O requerimento que deu origem ao processo permanece sob sigilo.

Sobre a Seiden Law LLP:

A Seiden Law LLP atua como principal assessoria jurídica global do empresário cambojano Yim Leak. Fundado por Robert Seiden, o escritório representa uma ampla gama de clientes de destaque, tanto nacionais quanto internacionais, em questões corporativas, litígios e gestão de reputação — tendo, inclusive, prestado serviços anteriormente à Trump Organization. https://seidenlaw.com

Sobre a Jared Genser:

Genser é diretor administrativo da Perseus Strategies, um escritório de advocacia internacional. Ao longo de mais de duas décadas, atuou, em regime pro bono, como advogado de cinco ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. O jornal The New York Times o apelidou de "O Extrator" (The Extractor), em referência ao seu trabalho na libertação de prisioneiros políticos ao redor do mundo. https://perseus-strategies.com/

Sobre Lanny Davis:

Davis foi assessor jurídico especial do presidente Bill Clinton e atuou como consultor em um painel sobre privacidade e liberdades civis durante a gestão do presidente republicano George W. Bush. É autor e comentarista de televisão, com participações na CNN e em outros veículos de mídia. https://www.lannyjdavis.com

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261126553227/pt/

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