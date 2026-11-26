Em uma torre de controle logística, um alerta surge na tela: uma carga corre o risco de chegar com dois dias de atraso. Em segundos, o sistema recalcula o percurso e apresenta alternativas. No entanto, a decisão ainda cabe a uma pessoa, seja na contratação de um frete expresso ou na proposta de um novo prazo ao cliente. Parte das empresas já opera com esse modelo, em que a tecnologia antecipa os problemas, mas a responsabilidade pela decisão permanece humana.

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Na cadeia de Supply Chain, a inteligência artificial não elimina o papel humano, mas o transforma. Quem acompanha essas mudanças na operação e na gestão de pessoas é Fábio Gonçalves, CHRO da XCELiS. “As tarefas repetitivas saem da rotina e dão lugar ao que exige visão estratégica, como decidir situações que nenhum modelo previu”, ressalta.

Na prática, a maioria das empresas ainda trata a adoção de IA como uma compra de software, enquanto o desenvolvimento das pessoas que vão operá-la fica em segundo plano. “Em momentos de ruptura, o cliente espera a interlocução de um responsável, e não apenas uma mensagem automática”, alerta.

Esse hiato tem um custo. As empresas que ignoram a mudança pagam o dobro, seja pela ferramenta subutilizada, seja pelas equipes que não sabem usá-la. “No fim das contas, o resultado aparece como um projeto que não atinge as metas de desempenho, e a responsabilidade acaba atribuída à tecnologia”, comenta Fábio Gonçalves.

Caminhos para a transição

Nesse cenário, os profissionais mais qualificados são os primeiros a perceber que o trabalho mudou. Sem um plano de carreira que indique o novo caminho, tendem a buscar oportunidades em outras organizações e levam junto a capacidade de decisão que a ferramenta precisava.

“Cabe à liderança definir quais decisões a IA executa de forma autônoma, quais apenas recomenda e quais permanecem com a equipe. Sem essa clareza, ninguém sabe em quem confiar quando o alerta toca”, afirma.

Ao RH cabe transformar essa definição em método: mapear competências, estruturar trilhas de requalificação e acompanhar o desgaste das equipes e a adoção das novas tecnologias. Para isso, o RH precisa ser mais tech e operar com inteligência artificial, integrando recrutamento, desenvolvimento, desempenho e remuneração em uma única base de dados. "Com o avanço tecnológico, a vantagem competitiva está em combinar a ferramenta certa com pessoas preparadas para decidir e operar", completa Fábio Gonçalves.

Sobre a XCELiS

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A XCELiS é uma empresa de tecnologia e Inteligência Artificial para supply chain. Desenvolvemos plataforma própria (TMS SaaS e Control Tower), estruturamos a arquitetura de dados e colocamos IA em produção nas operações logísticas dos nossos clientes, apoiados por uma consultoria que conhece a operação por dentro. O resultado é mais visibilidade, menos custo e decisões mais rápidas.