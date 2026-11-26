O Grupo Bora Brasil, companhia que reúne as marcas Skala Brasil e Lola From Rio, está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2027. A iniciativa busca atrair e desenvolver novos talentos para atuar em áreas estratégicas da organização, em um momento de crescimento, integração de negócios e expansão internacional.

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Com oportunidades nas áreas Comercial, Operações e Corporativa, o programa contempla profissionais formados entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026 nos cursos de Administração, Economia, Engenharias e áreas correlatas. As vagas estão distribuídas entre as unidades de São Paulo (SP), Uberaba (MG) e Rio de Janeiro (RJ), em modelo de trabalho presencial. Entre os requisitos está o domínio avançado do inglês.

A proposta é proporcionar uma experiência prática de desenvolvimento profissional, com participação em projetos estratégicos, job rotation entre áreas do negócio, mentorias com lideranças e contato direto com a alta gestão. Ao longo da jornada, os participantes também terão acesso a trilhas de desenvolvimento técnico e comportamental, além de vivências relacionadas à estratégia e à governança corporativa.

O processo seletivo será conduzido em parceria com a Companhia de Estágios e contará com etapas de inscrições e testes, avaliações, painel em grupo com o RH e entrevista com executivos da companhia. O início está previsto para 18 de janeiro de 2027 e o pacote de benefícios oferecido aos trainees inclui vale-transporte, vale-refeição (de acordo com a localidade), vale-alimentação, convênio médico e odontológico, seguro de vida e acesso ao Wellhub/TotalPass.

Com faturamento superior a R$ 2 bilhões e mais de 1,8 mil colaboradores, o Grupo Bora Brasil reúne duas marcas brasileiras com presença em mais de 87 países. A companhia também está em fase de expansão de sua estrutura operacional, com a previsão de construção de uma nova fábrica em Uberaba (MG), com conclusão prevista para 2028.

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As inscrições podem ser realizadas pelo site da Companhia de Estágios.