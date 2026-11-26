O sistema de consórcios ultrapassou a marca inédita de 14 milhões de consorciados ativos, ao crescer 14,6% em outubro — quando atingiu 14,16 milhões, sobre os 12,36 milhões do mesmo mês do ano passado. O mecanismo apontou avanços nas adesões e nos créditos comercializados, de acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) junto à maioria de seus associados.



Ao alcançar este volume histórico no décimo mês do ano, constatou 72,5% de crescimento sobre os 8,21 milhões anotados desde janeiro de 2022. Nesses quase cinco anos, foram obtidos 57 recordes consecutivos, com exceção de abril de 2023.



De janeiro a outubro, o sistema de consórcios acumulou R$ 517,59 bilhões em negócios realizados, outro recorde para o período, ficando 22,4% acima dos R$ 423,02 bilhões registrados no acumulado dos mesmos meses do ano passado, atribuídos à confiança e à credibilidade evidenciadas pelo brasileiro em relação à modalidade.



Durante os dez meses, como importante gerador dos créditos comercializados, houve venda de 4,92 milhões de cotas, 13,4% superior aos 4,34 milhões verificadas no ano passado, ratificando mais uma marca inédita do consórcio nos últimos dez anos.



“Ao completar dez meses de 2026, o ritmo de contratações de planos ao longo dos últimos anos confirma o amadurecimento do brasileiro, que, ao administrar suas finanças pessoais, baseadas no espírito da educação financeira, disciplina e equilibra seu orçamento”, diz Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC. “A boa performance mostrada nas adesões de janeiro a outubro, setor por setor, possibilitou que o volume de cotistas ativos avançasse para níveis mais altos, nos diversos segmentos econômicos em que está presente”, complementa.



A somatória de consorciados contemplados no período, que, de posse dos créditos concedidos puderam adquirir seus bens e contratar serviços, suplantou 1,49 milhão, estável em relação aos 1,48 milhão daqueles mesmos meses de 2025. Como resultado, a concessão de créditos somou R$ 109,69 bilhões, potencialmente injetados nos mercados setoriais internos, 7,7% sobre os R$ 101,86 bilhões anteriores.



O tíquete médio de outubro marcou R$ 116,68 mil, repetindo o patamar de setembro e crescendo 8,4% sobre o do mesmo mês de 2025, quando atingiu R$ 107,62 mil. O crescimento é justificado pela continuidade de comercialização de cotas com valores elevados, assinalando mais uma vez o comportamento do brasileiro em assumir compromissos possíveis de ser cumpridos dentro do orçamento, compatíveis com sua renda.



“A dois meses do final do ano, o Sistema de Consórcios manteve elevadas performances ao longo dos dez meses do ano. Mais uma vez, a atuação conquistada comprovou o conhecimento do brasileiro sobre a essência da educação financeira, em especial na gerência de suas finanças pessoais”, comenta Rossi.



“Mesmo com as oscilações da inflação, deflação e alta em outubro, nota-se uma desaceleração da economia, ou ainda com possíveis influências climáticas, o cidadão tem considerado sua capacidade em assumir novos compromissos, conservando equilibrado seu orçamento, sem esquecer do alto endividamento das famílias, 81,6% em outubro, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). É importante lembrar que o consórcio tem sua base na renda pessoal, devendo seguir em alta, inclusive pelo baixo índice de desemprego, 5,2%, apontado até setembro pela PNAD Contínua divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, completa o presidente executivo da ABAC.



Detalhes dos indicadores:

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Vendas de cotas

De janeiro a outubro, o destaque foi novamente o recorde mensal das adesões gerais verificado nos últimos dez anos, com 543,87 mil. Os setores de imóveis, veículos leves e motocicletas totalizaram os maiores volumes mensais de vendas do ano, com 204,16 mil, 170,95 mil e 131,50 mil, respectivamente.



No acumulado das vendas, 4,92 milhões de cotas, a distribuição por setor ficou assim: 1,71 milhão em veículos leves; 1,54 milhão em imóveis; 1,30 milhão em motocicletas; 156,60 mil em eletroeletrônicos; 152,57 mil em veículos pesados e 56,80 mil em serviços.



Entre os seis segmentos, cinco registraram avanço: imóveis, com 35,4%; serviços, com 11,4%; eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, com 9,1%; motocicletas, com 6,9%; e veículos leves, com 5,1%. Houve retração somente em veículos pesados, com queda de 10,2%.



Contemplações

As contemplações por setor, acumuladas no período em 1,49 milhão, estiveram assim distribuídas: 643,00 mil em veículos leves; 562,67 mil em motocicletas; 140,50 mil em imóveis; 76,86 mil em veículos pesados; 33,58 mil em serviços; e 31,61 mil em eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis.



Nos seis segmentos, houve avanço de 19,0% em imóveis, seguido por 12,7% em serviços e 1,4% em leves. Enquanto o setor de eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis apontou retração de 34,5%, o de veículos pesados apresentou redução de 3,5% e o de motocicletas retraiu-se em 2,0%.



Participantes ativos



A participação dos consorciados ativos em cada setor em que o consórcio atua esteve assim dividida:: 5,79 milhões em veículos leves; 3,55 milhões em imóveis; 3,42 milhões em motocicletas; 963,81 mil em veículos pesados; 277,69 mil em eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis; e 151,19 mil em serviços.



Os consórcios na cadeia produtiva

No setor de veículos leves, de janeiro a outubro, a potencial presença foi de um a cada três veículos leves vendidos no país. As contemplações possibilitaram ainda a potencial aquisição de uma moto a cada três comercializadas no mercado interno. Entre os veículos pesados, a modalidade sinalizou um a cada quatro caminhões negociados para ampliação ou renovação de frotas do setor de transportes, com destaque especial para utilização no agronegócio.

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O mecanismo atingiu 29,8% de possível presença no setor de automóveis, utilitários e camionetas. No de motocicletas, houve 31,5% de provável participação, e no de veículos pesados, a relação somente para caminhões foi de 26,3% no período. No segmento imobiliário, de janeiro a setembro, as contemplações representaram potenciais 23,0% de participação no total de 544,81 mil imóveis financiados.