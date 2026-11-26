A Black Friday acontece em 27 de novembro e mobiliza cerca de 23,5 milhões de brasileiros com afinidade com a data, segundo estudo da Serasa Experian divulgado em setembro. Esse público tem propensão 91% maior a comprar online, e 18,1% dele recebe mais de R$ 10 mil por mês, ante 4,5% da população brasileira.

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A jornada começa antes das ofertas. De acordo com o Black Friday Insights, levantamento da mesma empresa, 62% dos consumidores se planejam com antecedência e 74% acompanham os preços para avaliar se os descontos valem a pena. Para quem vende, isso significa disputar a atenção de um comprador informado, que compara condições e não apenas o percentual de desconto.

Quem é o consumidor com mais chance de comprar

O parcelamento atravessa as faixas de renda: mais de 66% dos consumidores mais propensos à data preferem o crédito parcelado, com 62,8% entre quem recebe até um salário-mínimo e 63,5% entre quem ganha mais de dez. A afinidade com promoções também não se limita a quem tem orçamento apertado. Entre os propensos com renda de cinco a dez salários-mínimos, 69,5% têm afinidade com descontos.

Por que olhar só a renda pode levar a erro

Entre os mais propensos à Black Friday, 78% têm faturas de cartão acima de R$ 500, ante 56% entre os não propensos. Ainda assim, o comprometimento de renda desse grupo é menor: 67%, contra 78%. Na prática, a capacidade de compra aparece quando renda, obrigações financeiras e comportamento de pagamento são analisados em conjunto, e não a partir de um único indicador.

O que faz o consumidor desistir da compra

Na escolha da loja, frete grátis e descontos empatam, citados por 41% dos entrevistados. O frete elevado é o principal motivo de desistência (30%), seguido do preço final acima do esperado (25%) e da possibilidade de achar oferta mais barata em outro lugar (24%). Para 63%, cupons e cashback aumentam a disposição de comprar. Na leitura da Serasa Experian, a oferta precisa se manter atrativa até o checkout, sem custos que apareçam só no fim da jornada.

Como usar a segmentação por propensão nas campanhas

Modelos de propensão agrupam consumidores com maior tendência a comprar determinados produtos ou a participar de uma data específica. Para a Black Friday, eles podem ser usados para:

Priorizar a verba de mídia: concentrar o investimento em quem tem mais chance de comprar no período.

Adaptar a oferta ao perfil: combinar parcelamento, frete e desconto de acordo com a renda e os hábitos de consumo.

Encontrar públicos semelhantes: identificar audiências com perfil parecido com o dos melhores clientes atuais.

Ativar nos canais digitais: levar as audiências segmentadas para e-mail, redes sociais e mídia display.

Entre as empresas que oferecem estudos de público e segmentação de audiências para campanhas está a Serasa Experian, responsável pelos levantamentos, que mantém modelos de segmentação para as principais datas do varejo, como a Black Friday, e classifica a população brasileira em 12 grupos e 40 segmentos a partir de 400 variáveis de comportamento e estilo de vida. A empresa chama de IA² a combinação de sua inteligência analítica com inteligência artificial.

Como transformar a data em novos clientes

A Black Friday também serve para conquistar compradores. Segundo a pesquisa, 32% dos consumidores priorizam marcas conhecidas, mas aceitam experimentar outras diante de boas condições, e 38% voltariam a comprar com frequência de uma marca descoberta na data após uma experiência positiva. Entrega no prazo, atendimento e condições claras ajudam a converter a primeira compra em relacionamento.

Por que a segurança também pesa na conversão

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De acordo com o levantamento, 86% dos consumidores já desistiram de uma promoção por medo de golpes digitais, com destaque para sites falsos (53%), golpes envolvendo Pix (42%) e anúncios fraudulentos em redes sociais (32%). Na semana da Black Friday de 2025, as ameaças digitais identificadas pela empresa aumentaram 99% em relação à média das três semanas anteriores. Canais oficiais bem-sinalizados e comunicação clara sobre como a loja contata o cliente ajudam a preservar a confiança. O estudo completo está no Black Friday Insights.