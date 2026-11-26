A APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) anunciam os cinco mais votados em cada uma das oito categorias do 7º Prêmio APIMEC IBRI. Os nomes são apresentados em ordem alfabética.

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A premiação reconhece os profissionais e as iniciativas que mais se destacaram na comunicação entre as companhias abertas e o mercado de capitais.

Os vencedores serão anunciados em 10 de dezembro de 2026, a partir das 19h, na MZ Arena (Alameda Vicente Pinzon, 51, Vila Olímpia, São Paulo – SP).

Melhor Analista de Valores Mobiliários – Small Cap

• Adriana Marcia Koltz

• Enzo Jacobucci Sozzi

• Louise Barsi

• Maria Eduarda Laranjeira Pedroso

• Yuri Rocha Fernandes

Melhor Analista de Valores Mobiliários – Middle/Large Cap

• Henrique Navarro

• Henrique Reichert Brustolin

• Maria Carolina Ferreira Carneiro

• Pedro Arthur Motta Leduc

• Thiago Bovolenta Batista

Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Small Cap

• AGF

• Axial Research

• Nexus Research

• Nord Research

• Técnica Equity Research

Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Middle/Large Cap

• Banco J.P. Morgan

• BTG Pactual

• Itaú Unibanco

• UBS BB CCTVM

• XP Investimentos

Melhor Profissional de RI – Large Cap

• Alfredo Egydio Setubal

• Janaina Storti

• João Pedro Soares Carneiro

• Lícia Rosa

• Mariana Velho Dutra

Melhor Profissional de RI – Small/Middle Cap

• Alisandra Reis

• Eduardo Motter

• Eduardo Willrich

• Giovana Bucco

• Guilherme Setubal

Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap

• Bradesco

• Itaú Unibanco

• Itaúsa

• Gerdau

• Klabin

Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/Middle Cap

• ABC Brasil

• Fras-le

• Randoncorp

• SLC Agrícola

• 3tentos

Sobre o Prêmio APIMEC IBRI

Criado em 2020, o Prêmio APIMEC IBRI chega à sétima edição consecutiva, consolidando-se como o principal reconhecimento nacional voltado a profissionais e instituições que promovem transparência, relacionamento e confiança entre companhias e investidores.

O objetivo é destacar a atuação exemplar de analistas de valores mobiliários, profissionais de Relações com Investidores e companhias abertas que, por meio das melhores práticas, elevam o padrão de qualidade do mercado e inspiram o aprimoramento contínuo das Relações com Investidores no Brasil.

Importância do Prêmio

O Prêmio APIMEC IBRI é um marco de reconhecimento entre pares, valorizando aqueles que contribuem de forma decisiva para o fortalecimento do mercado de capitais. Mais do que uma homenagem, representa o compromisso coletivo com a ética, a transparência e o desenvolvimento do ambiente de investimentos no Brasil.

O evento já conta com o patrocínio das seguintes empresas: Forvis Mazars, Grant Thornton, Innova All Around the Brand, Madrona Advogados, MZ e TATICCA Auditores Independentes

Para mais informações, basta acessar:

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