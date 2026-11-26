A iLoja, marca de tecnologia criada a partir de uma operação com dez anos de experiência na comercialização de eletrônicos em marketplaces, passa a vender também por canais próprios. A empresa, que soma mais de 500 mil clientes atendidos ao longo de sua trajetória, estrutura um ecossistema de vendas que integra comércio eletrônico, presença física, redes sociais e atendimento direto ao consumidor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com histórico de atuação em plataformas como Amazon e Magazine Luiza, a operação passa a desenvolver uma marca independente, mantendo o conhecimento operacional adquirido nos grandes canais de venda. A iniciativa ocorre em um cenário no qual empresas que construíram seus negócios dentro de grandes marketplaces buscam novos caminhos de expansão no comércio eletrônico brasileiro.

Da atuação nos marketplaces à relação direta com o consumidor

A presença nos marketplaces permitiu à empresa acompanhar diferentes etapas da jornada de compra, da escolha dos produtos à entrega, passando pelo atendimento pós-venda e pela resolução de eventuais problemas. Esse acompanhamento ajudou a identificar pontos de aprimoramento na relação entre varejistas e consumidores, sobretudo em comunicação, personalização do atendimento e suporte após a compra.

Segundo Eduardo Ribeiro, responsável pelo projeto, a proposta da iLoja nasceu do aprendizado acumulado ao longo desse período. “Os marketplaces foram fundamentais para o nosso crescimento. Aprendemos muito sobre logística, atendimento, comportamento do consumidor e os desafios do comércio eletrônico. Com a iLoja, queremos aplicar esse conhecimento em uma operação própria, na qual possamos acompanhar mais de perto toda a experiência do cliente”, explica o empresário.

Canais de venda, logística e portfólio

A iLoja organiza sua operação em diferentes frentes, com vendas pelo site oficial, presença nas redes sociais e atendimento personalizado. O modelo prevê entregas diretas nas regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de envios para outras localidades do país. A intenção é combinar os processos logísticos desenvolvidos nos marketplaces com um contato mais próximo entre empresa e cliente.

O portfólio reúne smartphones e produtos de tecnologia de fabricantes como Apple, Xiaomi, Samsung e Realme, voltados a diferentes perfis de público. Além da comercialização de eletrônicos, a empresa planeja direcionar investimentos para ferramentas digitais, relacionamento com clientes e iniciativas ligadas à jornada de compra.

Canais próprios ao lado das grandes plataformas

A abertura de canais próprios acompanha uma tendência de diversificação das estratégias de venda no comércio eletrônico, na qual empresas procuram equilibrar a presença nos marketplaces com o desenvolvimento de plataformas próprias. Para a iLoja, a mudança também abre a possibilidade de estreitar o vínculo com consumidores que já conhecem a operação por meio de compras realizadas em outros ambientes digitais.

“Nosso objetivo não é deixar os marketplaces para trás, mas ampliar nossa atuação. Queremos que o consumidor tenha mais uma alternativa para comprar tecnologia, com uma experiência que reúna conveniência, atendimento e proximidade”, afirma Ribeiro.

A empresa também desenvolve o Clube iLo, iniciativa dedicada ao relacionamento com clientes, à divulgação de novidades e à criação de benefícios para consumidores recorrentes. Com o lançamento da marca, a operação inicia uma nova etapa de crescimento, com a meta de consolidar sua presença no varejo digital brasileiro e diversificar os pontos de contato com o público. A nova estrutura passa a funcionar em paralelo aos marketplaces, que permanecem como parte da estratégia comercial da operação.

Sobre a iLoja

A iLoja é uma marca brasileira de comércio de eletrônicos desenvolvida a partir de uma operação com dez anos de trajetória em marketplaces. Com atuação no Rio de Janeiro e em São Paulo, a empresa reúne comércio eletrônico, atendimento digital e soluções logísticas para a venda de smartphones e produtos de tecnologia. Além do site, a marca mantém canais de contato nas redes sociais e o programa de relacionamento Clube iLo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar https://ilojabr.com.br ou o perfil @ilojabr no Instagram.