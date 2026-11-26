Placas de piso elevado metálico retiradas de reformas e demolições de escritórios, indústrias e centros de processamento de dados (CPDs) têm retornado ao mercado brasileiro com nova pintura e sendo oferecidas como produto de fábrica, sem que o comprador seja informado da origem. A prática envolve operações informais que adquirem lotes usados, fazem uma restauração sem rigor técnico e revendem o material como novo, segundo Bruno Nakamura, sócio-fundador da Pisos Elevados Brasil, empresa com mais de dez anos de atuação no segmento.



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O sistema de piso elevado é formado por placas removíveis apoiadas sobre pedestais, o que cria um vão entre a laje e a superfície por onde passam cabos de energia e redes de dados. A solução é comum em escritórios, lojas, plantas industriais, CPDs e data centers. No Brasil, as condições de adequação ao uso dessas placas são definidas pela norma NBR 11802, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nakamura esclarece que a crítica não recai sobre o reaproveitamento em si, e sim sobre a omissão. “Recondicionar não é crime, desde que seja feito da forma correta, como muitos fabricantes fazem na Europa: com reciclagem, processo industrial padronizado, laudos de ensaio e garantia”, afirma. No Brasil, os fabricantes não adotam esse modelo, e o recondicionamento fica a cargo de pequenas empresas sem estrutura fabril, muitas das quais se apresentam como fabricantes.

Por que o aço volta ao mercado

De acordo com o executivo, o recondicionamento ocorre exclusivamente com o modelo metálico, porque a chapa de aço resiste à desmontagem da instalação. Uma parcela segue para a sucata, enquanto outra é comprada por peso ou recolhida como descarte.

Esse material costuma ser levado a locais que a Pisos Elevados Brasil chama informalmente de “cemitérios de pisos elevados”: estoques onde as placas são selecionadas, recuperadas e recolocadas no mercado como novas. A expressão remete aos cemitérios de pisos e azulejos convencionais, com uma diferença apontada por Nakamura: esses revestimentos não oferecem risco de acidentes nem são vendidos como novos.

A seleção é feita pela aparência. Placas tortas são desamassadas e reaproveitadas, e peças com alto nível de oxidação acabam camufladas pela nova pintura. Um dos pontos mais críticos, segundo o executivo, envolve placas furadas ou cortadas para a passagem de cabos e caixas de tomada: as aberturas são fechadas de forma irregular com resina epóxi ou massa plástica antes da repintura, sem respeitar a estrutura da peça.

A pintura muitas vezes é feita à mão, com tinta comum em vez de eletrostática, em galpões sem controle de processo. Como os lotes reúnem placas de fabricantes diferentes, com componentes que muitas vezes já não são produzidos ou não são fabricados no Brasil, os recondicionadores fazem adaptações para que as peças se encaixem.

Essa triagem visual, de acordo com Nakamura, não alcança os fatores que determinam o desempenho da placa, como a fadiga acumulada pelo aço após anos sob carga, o desgaste de furos, roscas e bordas, e empenos provocados pelo manuseio na demolição. Na reinstalação, essas falhas tendem a aparecer como folgas, ruídos e perda de firmeza.

Há ainda a questão documental. Segundo Nakamura, os lotes costumam ser oferecidos com laudos genéricos, sem o modelo especificado. Mesmo quando o laudo corresponde ao produto, o ensaio se refere ao original, testado novo, e não ao estado atual da peça. “A repintura devolve a aparência. O desempenho, não. O que se compra, nesse caso, é uma placa cujo histórico ninguém conhece, amparada por um laudo que descreve uma placa que não existe mais”, diz o sócio-fundador.

O que diz a legislação

A omissão sobre a origem do material encontra limites no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). O artigo 31 determina que a oferta de produtos assegure informações corretas, claras e precisas sobre características, qualidades, garantia e origem. Já o artigo 66 tipifica como crime fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre natureza, qualidade, segurança, desempenho e durabilidade de produtos. Em contratações entre empresas, o enquadramento depende das circunstâncias de cada negócio, o que torna a checagem prévia ainda mais relevante.

Sinais que ajudam na verificação

O primeiro indício, conforme Nakamura, costuma surgir na proposta comercial, com valores de 10% a 20% abaixo do praticado no mercado de forma constante e em todos os itens. “Desconto existe em qualquer mercado. O que chama atenção é o desconto que se repete; é oferecido já na primeira proposta e não é explicado”, observa. A diferença nasce da matéria-prima: o fabricante parte de bobinas de aço, enquanto o recondicionador parte de placas descartadas.

Outro ponto é o porte do fornecedor. A fabricação de piso elevado metálico demanda estrutura industrial, com conformação, solda, cabine de pintura, estoque e expedição, o que dificilmente se sustenta em uma operação registrada como microempreendedor individual. A orientação é consultar o CNPJ antes de assinar o contrato e verificar se a atividade principal corresponde a um CNAE de indústria, além da data de abertura e do porte declarado. Nakamura pondera que o dado, isolado, não comprova irregularidade.

O catálogo também oferece pistas. Uma vitrine com muitos modelos de placa, de padrões distintos e sem linha própria sugere revenda de lotes de obras diferentes. “Fabricante tem linha. Quem recondiciona vende o que apareceu”, resume Nakamura. Fichas técnicas incompletas e reclamações sobre material entregue diferente do contratado completam a análise.

A etapa final sugerida é perguntar quem fabrica o produto e solicitar uma visita à produção ou, quando o cronograma da obra não permitir, uma chamada de vídeo ao vivo de cerca de 15 minutos dentro da fábrica. A Pisos Elevados Brasil atua no fornecimento e na instalação de pisos elevados e, de acordo com a empresa, soma mais de mil projetos executados no país.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.pisoselevadosbrasil.com.br