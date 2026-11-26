Cirurgias que exigiam grandes incisões hoje podem ser feitas por pequenas aberturas, com câmeras e instrumentos de precisão. Mas a técnica mais moderna é sempre a melhor? Na cirurgia oncológica, a escolha entre laparoscopia, robótica e cirurgia aberta depende do tipo de câncer, da localização e extensão da doença e das condições clínicas do paciente.

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Para o cirurgião oncológico Dr. Valter Alvarenga, a tecnologia ampliou as possibilidades, mas não mudou os princípios da cirurgia do câncer. “A tecnologia oferece recursos importantes, mas a prioridade continua sendo realizar uma cirurgia oncologicamente adequada, com segurança e respeito às particularidades de cada paciente. Nem sempre a abordagem menos invasiva será a mais indicada”, explica.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil entre 2026 e 2028, incluindo os tumores de pele não melanoma. Entre as mulheres, sem contar a pele não melanoma, cólon e reto respondem por 10,5% dos casos, e colo do útero, por 7,4%.

Tecnologia a serviço da cirurgia

A cirurgia aberta usa uma incisão maior; laparoscopia e robótica, pequenas incisões. Na laparoscopia, o cirurgião manipula os instrumentos diretamente. Na robótica, comanda braços mecânicos de um console, com visão 3D ampliada e instrumentos articulados.

“O robô não realiza a cirurgia sozinho. Todos os movimentos são comandados pelo cirurgião. A tecnologia pode facilitar determinadas etapas, especialmente em regiões anatômicas de difícil acesso, mas não substitui o conhecimento técnico, a experiência e o julgamento médico”, esclarece o Dr. Valter Alvarenga.

Qualquer que seja a via, o objetivo é retirar o tumor com margens livres, quando possível, e avaliar ou remover linfonodos quando indicado. “Uma cirurgia realizada por pequenas incisões não significa uma operação menor em sua complexidade”, destaca.

Cada tumor, uma avaliação

Câncer de endométrio: na doença aparentemente restrita ao útero, a cirurgia minimamente invasiva costuma ser a preferida, quando viável e oncologicamente adequada. O estudo LAP2 mostrou internação mais curta com a laparoscopia e recidiva semelhante. É fundamental, reforça o especialista, evitar fragmentar o tumor na retirada da peça.

Câncer do colo do útero: o estudo LACC identificou piores resultados oncológicos com a via minimamente invasiva na histerectomia radical do câncer inicial. Por isso, a cirurgia aberta segue como referência. “Uma técnica menos invasiva não deve ser adotada se houver possibilidade de comprometer os resultados oncológicos”, afirma.

Câncer de ovário: a abordagem depende da extensão da doença e da necessidade de estadiamento ou citorredução. Em casos selecionados, a laparoscopia permite avaliar o abdome, fazer biópsias e estadiamento. Na doença avançada, com vários implantes, predomina a aberta. “Um dos cuidados essenciais, especialmente diante de uma massa ovariana suspeita de malignidade, é evitar a ruptura da cápsula tumoral e o extravasamento de seu conteúdo”, ressalta.

Câncer de cólon e reto: em pacientes selecionados, a via minimamente invasiva tem resultados comparáveis aos da aberta. No câncer de reto, o estudo COLOR II mostrou recidiva locorregional de cerca de 5% em três anos nos dois grupos. “A cirurgia robótica oferece recursos que podem facilitar a dissecção em regiões profundas e estreitas da pelve, particularmente durante procedimentos retais complexos. Entretanto, sua utilização não significa melhores resultados oncológicos para todos os pacientes. Tumores com invasão de estruturas vizinhas, necessidade de ressecções multiviscerais ou determinadas apresentações de urgência podem exigir cirurgia aberta”, explica o Dr. Valter Alvarenga.

Menores incisões, mas os mesmos cuidados



As técnicas minimamente invasivas podem trazer menos dor e complicações na ferida, internação mais curta e recuperação mais rápida, mas, conforme alerta o médico, “também apresentam riscos. Infecções, sangramentos, trombose e complicações relacionadas às anastomoses podem ocorrer independentemente da via de acesso”, alerta.

A conversão para cirurgia aberta também é possível. “Quando encontramos dificuldades de exposição, sangramento importante ou condições que possam comprometer a retirada adequada do tumor, a conversão para cirurgia aberta é uma decisão de segurança. Não deve ser interpretada como uma falha”, esclarece.

O paciente no centro da decisão

É fundamental avaliar o estado nutricional, fragilidade, doenças cardíacas e pulmonares, obesidade e cirurgias anteriores. A idade, sozinha, não define a técnica. “É importante compreender que não tratamos apenas uma doença ou uma imagem de exame. Tratamos uma pessoa, com suas condições clínicas, necessidades e expectativas”, sustenta o Dr. Valter Alvarenga.



Para o cirurgião Dr. Valter Alvarenga, o pré-operatório é parte importante do cuidado. “Antes da operação, o paciente deve receber explicações claras sobre as alternativas terapêuticas, os benefícios esperados, os riscos e as possíveis consequências do tratamento, incluindo alterações intestinais, urinárias e sexuais, repercussões sobre a fertilidade e eventual necessidade de ostomia”, destaca. Mais do que escolher entre aberta, laparoscópica ou robótica, o desafio é achar o melhor equilíbrio entre segurança, eficácia oncológica e recuperação para cada paciente.

Sobre o Dr. Valter Alvarenga

O Dr. Valter Alvarenga é médico cirurgião oncológico no Rio de Janeiro (CRM-RJ 52.80429-0 | RQE 05640/05641), com mais de 20 anos de experiência em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia oncológica ginecológica. Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde realizou residência médica em Cirurgia Geral. Concluiu residência em Cirurgia Oncológica no Instituto Nacional de Câncer (INCA) e é mestre e doutor em Ciências Cirúrgicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atua no tratamento cirúrgico de tumores do aparelho digestivo e ginecológicos, utilizando técnicas convencionais e minimamente invasivas conforme a indicação clínica.

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Para mais informações, basta acessar: http://drvalteralvarenga.com/