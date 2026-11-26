O avanço dos procedimentos estéticos não cirúrgicos tem alterado a forma como os médicos planejam a harmonização glútea no Brasil. Em vez de concentrar o tratamento apenas no ganho de volume, a abordagem passou a incluir a correção de celulite e flacidez, alterações que comprometem o contorno e a regularidade da região. A mudança é acompanhada pelo Dr. Flavio Corso, médico que atua há cerca de 20 anos com estética em Balneário Camboriú (SC) e desenvolveu, na clínica BIOUP, um método que reúne as duas frentes em um único tratamento, sem cirurgia.

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O interesse por procedimentos injetáveis acompanha esse movimento. Relatório da consultoria Grand View Research estima que o mercado global de preenchedores dérmicos movimentou US$ 6,21 bilhões em 2025 e deve chegar a US$ 14,19 bilhões até 2033, com crescimento médio de 10,9% ao ano. O ácido hialurônico respondeu por 78,4% da receita do setor em 2025. Ao mesmo tempo, a celulite, uma das queixas por trás da mudança de abordagem, atinge entre 80% e 90% das mulheres após a puberdade, segundo revisão sistemática publicada no American Journal of Clinical Dermatology.

No Brasil, a pesquisa científica também tem acompanhado essa procura. Estudo publicado em dezembro de 2025 no Journal of Cosmetic Dermatology acompanhou, por 12 meses, 30 mulheres que fizeram preenchimento dos glúteos com ácido hialurônico em dois centros clínicos do país. O tratamento mostrou perfil de segurança favorável, sem nenhum evento adverso grave, e 90% das pacientes se disseram satisfeitas 30 dias após o procedimento.

Do volume à qualidade da pele

Em duas décadas de atuação, o médico observou mudanças no perfil das pacientes. Segundo ele, a procura se concentrava no aumento de volume, e o planejamento era direcionado sobretudo a esse objetivo. Hoje, identifica um público mais exigente, que busca melhorar a região como um todo.

O Dr. Flavio Corso explica que a celulite pode gerar depressões pela ação de septos fibrosos que puxam a pele em profundidade, enquanto a flacidez reduz a sustentação dos tecidos e prejudica a definição do contorno. “Quando realizamos apenas a volumização, essas alterações não são necessariamente corrigidas. Em determinadas situações, inclusive, o aumento de volume pode tornar algumas irregularidades mais perceptíveis”, afirma.

Como as técnicas se complementam

A literatura científica descreve funções distintas para cada material. Uma revisão bibliográfica publicada na Revista Tópicos em julho de 2026 aponta que o desfecho da harmonização glútea depende do equilíbrio entre a volumização mecânica proporcionada pelo ácido hialurônico e a remodelação tecidual estimulada pelos bioestimuladores de colágeno.

O planejamento adotado pelo médico segue a mesma lógica. De acordo com o Dr. Flavio Corso, o ácido hialurônico acrescenta volume e melhora a projeção, ao passo que a hidroxiapatita de cálcio estimula a produção gradual de colágeno e contribui para a firmeza da pele. Nas depressões de celulite, a subcisão busca liberar os septos responsáveis pela retração. Com base na experiência clínica, ele aponta a associação dessa técnica com bioestimuladores, prevista no protocolo BIOUP, como opção para tratar a celulite de forma duradoura.

O protocolo, conforme relata o profissional, surgiu ao notar que muitas pacientes não alcançavam o resultado esperado quando só um aspecto dos glúteos era tratado. “Na consulta, são avaliadas a distribuição do volume, projeção, assimetrias, grau e tipo de celulite, flacidez, espessura da pele, histórico clínico e procedimentos anteriores. A premissa é ajustar a conduta à necessidade de cada paciente”, acentua.



Segurança e limites do tratamento

O Dr. Flavio Corso também pondera limitações. “Pacientes com flacidez muito acentuada, excesso importante de pele ou desejo de grandes modificações de volume podem não alcançar suas expectativas com técnicas não cirúrgicas, e intercorrências podem ocorrer mesmo com profissionais habilitados. Como o ácido hialurônico é absorvível, os resultados não são permanentes, o que torna o acompanhamento parte do planejamento”, enfatiza.

A demanda por técnicas minimamente invasivas e o maior rigor regulatório deslocam a harmonização glútea de uma lógica de preenchimento para um planejamento individualizado, que considera pele, sustentação e proporções corporais. “Na harmonização glútea, nem sempre o melhor resultado está em aumentar mais, mas em corrigir aquilo que realmente compromete a harmonia da região”, conclui o especialista.

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