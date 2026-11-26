A escritora de literatura infantojuvenil e contadora de histórias, Léia Cassol, reúne mais de 100 livros publicados e mantém uma agenda que conecta a produção para crianças e jovens a escolas, feiras do livro e municípios do Rio Grande do Sul. São 26 anos de carreira como contadora de histórias e 23 como escritora, percurso que hoje se desdobra em workshops para educadores, com agenda aberta, no projeto de circulação Autor Presente, em palestras e no Era uma vez..., iniciativa que cria livros sob encomenda sobre a história e a cultura de cada cidade.

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A relação com os livros começou cedo. Segundo a autora, o gosto pela narrativa oral foi herdado do pai, que lhe contava histórias quando ela era pequena, e o hábito da leitura ganhou força na escola, onde uma professora a incentivava diariamente a ler. Foi nesse ambiente, sobretudo na biblioteca escolar, que ela teve contato com a fantasia e com os novos mundos que os livros tornam possíveis.

Essa vivência orienta a maneira como a escritora conduz os encontros com o público, pautados pela ludicidade e pela interação. “Quando a criança encontra o autor, o livro deixa de ser papel e vira memória”, afirma Léia.

Valores e emoções no centro das narrativas

A obra de Léia Cassol, publicada pela Editora Cassol, aborda valores, relações interpessoais e competências socioemocionais em coleções direcionadas a diferentes faixas etárias. A série A Menina do Cabelo Roxo, descrita pela autora como sua marca registrada, é voltada à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I e dialoga com clássicos como obras de Cecília Meireles, Lewis Carroll, Monteiro Lobato e o universo de Oz. Em “A Menina do Cabelo Roxo e o Chá das Maravilhas”, por exemplo, a narrativa trata da relação entre “nós e o outro”, descreve sentimentos e estimula um olhar mais acolhedor.

Para o público infantojuvenil, a coleção “As aventuras de Beto e Fê” é indicada ao Ensino Fundamental II e ao início do Ensino Médio, com tramas que reúnem educação patrimonial, conflitos da adolescência, amizade e cenários pós-apocalípticos, ilustradas por Carla Pilla e Marília Pirillo. O catálogo inclui ainda títulos sobre folclore, datas comemorativas, literatura antirracista, Amazônia e cultura gaúcha, livros em letra bastão para a alfabetização e quatro obras traduzidas para o inglês. Em 2025, a autora lançou “As coisas que eu gosto”, seu centésimo livro, e “O espetáculo vai começar!”, com textos dramatúrgicos. E em 2026, “Era uma vez em… Porto Alegre!” e “A Menina do Cabelo Roxo em Que mundo maravilhoso” são seus últimos lançamentos.

A dimensão afetiva da leitura atravessa todo esse repertório. “A literatura é o lugar onde a criança aprende a sentir o mundo antes de precisar entendê-lo”, resume a escritora.

Formação de leitores em cenário desafiador

O trabalho ocorre em um momento de atenção ao hábito de leitura no país. De acordo com a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, conduzida pelo Instituto Pró-Livro (IPL) em 2024, 53% dos brasileiros com cinco anos ou mais não leram nem parte de um livro nos três meses anteriores ao levantamento, e o país somou 6,7 milhões de leitores a menos em relação a 2019. Foi a primeira vez, na série histórica do estudo, que os não leitores superaram os leitores.

Nesse contexto, as atividades da autora levam a literatura para a sala de aula. No projeto Autor Presente, estudantes e professores encontram a escritora pessoalmente em sessões de cerca de 60 minutos. Para turmas do 1º ao 4º ano, o formato Histórias para Brincar combina acolhida com música, três rodadas de contação e encerramento com fotos. Do 5º ao 9º ano, o Bate-papo com Histórias apresenta a trajetória da autora, discute a coleção Beto e Fê ou o livro Labirinto e inclui leitura dramática e autógrafos.

Feiras, saraus e educação patrimonial

Formatos semelhantes integram sua presença em feiras do livro municipais. Para escolas de Educação Infantil de Porto Alegre e região, o Sarauzinho propõe uma vivência de contação com diálogo com os pequenos leitores, sessão de autógrafos e uma modalidade que conta com os pais. Nos Festejos Farroupilhas, a atividade “Era uma vez... o Rio Grande do Sul” trabalha educação patrimonial com histórias, músicas, cantigas e símbolos gaúchos, e já passou por cidades como Nova Araçá e Westfália. Segundo o portfólio da autora, mais de 100 mil pessoas estiveram em suas atividades em feiras, escolas e eventos.

Livros que contam a história das cidades

O projeto Era uma vez... desenvolve edições sob encomenda em parceria com prefeituras, secretarias de educação e cultura e instituições como o Serviço Social do Comércio (Sesc). Cada município recebe um livro exclusivo sobre sua história, seus símbolos e seu patrimônio cultural, destinado à distribuição em escolas e bibliotecas municipais. Entre as cidades com edições em circulação estão Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canoas, São Leopoldo, Torres, Viamão e Teutônia.

Workshop para educadores com agenda aberta

A formação de professores constitui outra frente. O workshop “Era uma vez 1, 2, 3... A literatura e as competências do coração”, com agenda aberta, é destinado a educadores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e une um encontro presencial a um curso online complementar de 12 horas, dividido em sete módulos e com certificado. O conteúdo trata de competências socioemocionais e linguísticas, gêneros literários, fases do leitor e técnicas de voz, corpo e musicalização. Segundo o portfólio, 80 municípios do Brasil já receberam a formação, e a escritora também realiza palestras para professores e alunos sobre leitura, propósito e o ato de ensinar.

Na proposta da autora, histórias e brincadeiras funcionam como ferramentas para ressignificar o ensino, enquanto os encontros com estudantes buscam fazer com que cada criança saia com mais vontade de ler do que tinha ao chegar. As atividades são planejadas em conjunto com cada escola, secretaria ou fundação, considerando público, faixa etária e projeto pedagógico.

Para mais informações, basta acessar: http://www.leiacassol.com.br/

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