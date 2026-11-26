A inteligência artificial (IA) generativa ampliou o alcance do Business Email Compromise (BEC), fraude em que criminosos se passam por executivos, fornecedores ou parceiros em mensagens corporativas para desviar pagamentos. Nos Estados Unidos, o relatório anual de 2025 do Federal Bureau of Investigation (FBI) contabilizou 24.768 queixas desse tipo e perdas de US$ 3,046 bilhões, contra 21.442 queixas e US$ 2,77 bilhões em 2024.

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No Brasil, onde a transferência por Pix se completa em segundos, o golpe levanta uma questão jurídica: quem responde pela perda quando o próprio funcionário autoriza o pagamento? Em julho de 2026, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a responsabilização do banco depende de falha demonstrada, como não identificar operações incompatíveis com o perfil do cliente ou manter mecanismos de segurança insuficientes.

O que pesa na divisão do prejuízo

Segundo o advogado Dr. José de Souza Junior, diretor jurídico e consultor de Tecnologia do Grupo RG Eventos, a autorização do funcionário é um dos fatos que a Justiça examina, e a análise passa pelo que cada parte podia identificar e fazer para evitar a perda.

“No banco de origem, importa saber se o valor, o horário ou a sequência de operações destoavam do histórico da empresa a ponto de exigir uma verificação adicional. Na instituição recebedora, a discussão pode envolver falhas na identificação do titular da conta ou no monitoramento de movimentações suspeitas. Do lado da empresa, pesam os controles de aprovação e a conferência do beneficiário”, afirma.

Embora trate do golpe da falsa central, a decisão ajuda, para o especialista, a analisar a fraude por e-mail corporativo, ao mostrar a importância de identificar a falha bancária e seu vínculo com o prejuízo. “Se a operação fugia claramente do perfil e foi liberada apesar dos sinais de risco, há fundamento para discutir a responsabilidade do banco. Se a operação era compatível com o histórico e a fraude se consumou no processo interno de pagamento, a empresa pode acabar arcando com a perda. A divisão do prejuízo depende das provas e do regime jurídico aplicável”, explica.

De acordo com Souza Junior, uma pessoa jurídica pode ser consumidora quando é destinatária final do serviço, e o STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) mesmo quando o serviço é usado na atividade empresarial, se a empresa demonstrar vulnerabilidade concreta naquela relação. “Quando o CDC se aplica, a responsabilidade por defeito do serviço é objetiva e o juiz pode inverter o ônus da prova se estiverem presentes os requisitos legais”, diz.

Mensagens mais convincentes

O relatório do FBI de 2025 foi o primeiro a registrar a IA como descritor das denúncias. Para o advogado, a tecnologia muda o que é razoável esperar que o funcionário perceba. “Uma mensagem pode reproduzir o tom do diretor financeiro, mencionar uma negociação real e chegar sem erros de português”, observa. Na leitura dele, a conduta deve ser avaliada à luz dos sinais disponíveis naquele momento, do treinamento recebido e da existência de um meio claro de confirmar o pedido antes do pagamento.

Um exemplo citado por ele é a troca de conta de um fornecedor às vésperas do vencimento. “Mesmo que o e-mail pareça autêntico, a mudança justifica uma ligação para um número já cadastrado e a conferência do titular da conta. Se a empresa quer que esse procedimento funcione, precisa dar ao funcionário autonomia para suspender o pagamento até concluir a checagem, inclusive quando o pedido aparenta vir da diretoria”.

Quando a invasão atinge a caixa de e-mail do fornecedor, Souza Junior lembra que o artigo 309 do Código Civil admite a validade do pagamento de boa-fé ao chamado credor putativo, desde que as circunstâncias sustentassem a aparência de legitimidade de quem recebeu. “Conforme a prova, a dívida pode continuar exigível e a responsabilidade pelo dano pode ser discutida à parte”, pondera.

Primeiras horas após o golpe

O Mecanismo Especial de Devolução (MED), do Banco Central (BC), ganhou novas regras com a Resolução BCB nº 493, que tornou obrigatório, desde 2 de fevereiro de 2026, o rastreio dos recursos além da primeira conta recebedora. A mudança chega depois de o BC apontar, em apresentação técnica, recuperação média de 9,3% do valor contestado em 2025.

“A primeira medida é contestar o Pix por um canal oficial da instituição pagadora, solicitar a abertura do MED e guardar o protocolo”, orienta o advogado. Conforme ele, o BC prevê até 80 dias para o registro do pedido, mas a rapidez importa porque a devolução depende da localização e da disponibilidade dos recursos. Em paralelo, cabe avisar o fornecedor por contato conhecido, suspender pagamentos relacionados e registrar boletim de ocorrência.

Para a prova, a orientação é preservar o e-mail original com os cabeçalhos completos, os anexos, o comprovante do Pix com o identificador da transação e os registros de aprovação interna. “Uma cronologia com horários de recebimento, aprovação, pagamento, descoberta e contestação ajuda a reconstituir o incidente e a avaliar eventual pedido judicial urgente de bloqueio ou preservação de registros”, acrescenta.

Controles que fazem diferença

“Eu priorizaria três controles. Primeiro, confirmação de toda mudança bancária por um canal independente, usando um contato que a empresa já tinha antes do pedido. Segundo, separação entre quem altera o cadastro, quem aprova a alteração e quem libera o pagamento. Terceiro, conferência do nome e do CPF ou CNPJ do beneficiário exibidos pelo banco antes de autorizar o Pix”, detalha Souza Junior.

O advogado espera que a discussão jurídica dê peso crescente à execução comprovada desses controles. “Para a empresa, vai importar demonstrar quem confirmou os dados, por qual canal e quando. Para o banco, vai importar demonstrar quais sinais de risco estavam disponíveis e como reagiu. Essa documentação ajuda a responder à pergunta que surge depois do golpe: quem tinha condições de interromper o pagamento ou reduzir a perda, e em que momento?”, conclui.

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