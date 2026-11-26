Mensagens de WhatsApp que anunciam um benefício aprovado ou um alvará judicial expedido, seguidas da cobrança de um Pix para liberar o dinheiro, estão entre as fraudes mais comuns contra trabalhadores que buscam benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os golpistas se passam por advogados ou usam o nome do próprio instituto e de escritórios reais para pedir pagamentos adiantados de “taxa”, “custas” ou “alvará”. Os mais expostos são trabalhadores com carteira assinada, muitos de baixa renda e com mais de 40 anos, que ficaram com sequela permanente após um acidente e podem ter direito ao auxílio-acidente.

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Além da cobrança direta, as abordagens incluem chaves Pix ou contas em nome de pessoas sem vínculo com o escritório citado, perfis falsos que copiam nome e foto de advogados e boletos ou links de uma suposta “consulta de benefício”. Com medo, parte das vítimas deixa de buscar orientação sobre um direito garantido em lei.

A advogada Débora Calinca Godri Domingues, responsável pela Godri Domingues Advocacia, percebe esse receio já no primeiro atendimento. Segundo ela, muitos perguntam se o escritório existe ou se terão de pagar algo antecipadamente. “A desconfiança é compreensível, porque o golpe existe e machuca justamente quem mais precisa. Por isso, a primeira orientação é simples: antes de passar qualquer dado, confira o nome e o número da OAB do advogado no site oficial da Ordem e veja se o escritório tem endereço e canais oficiais”, afirma.

Como os golpistas agem

De acordo com a especialista, os criminosos usam informações verdadeiras para dar credibilidade à abordagem. Às vezes, descobrem que a pessoa tem um processo judicial e se apropriam do nome do advogado, da identidade visual do escritório e até de dados do processo. O contato chega, em geral, por WhatsApp, com o aviso de que o benefício saiu ou de que há um valor disponível, seguido do pedido de transferência.

“O principal artifício é criar uma sensação de urgência, fazendo a vítima acreditar que poderá perder o valor caso não realize o pagamento imediatamente”, frisa Débora. Ela esclarece que o INSS não exige pagamento antecipado para conceder ou liberar benefícios previdenciários.

Sinais de alerta

Merecem atenção a exigência de pagamento imediato sob ameaça de perda do benefício, a chave Pix em nome de uma pessoa estranha quando a cobrança é feita em nome de um escritório e o contato feito por números diferentes dos habituais. Mensagens sem nome completo e número da OAB, e promessas de valor certo ou prazo garantido, também indicam fraude. A recomendação da advogada é não transferir nenhum valor e procurar o escritório pelos canais já conhecidos.

Como conferir quem está do outro lado

O primeiro passo é verificar a inscrição do profissional no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), que permite a busca pelo nome ou pelo número de registro. A OAB também mantém a plataforma ConfirmADV, que confirma a identidade do advogado por meio de uma autenticação enviada ao e-mail dele. Vale ainda conferir endereço físico, site e canais oficiais do escritório, sem depender dos links enviados por quem fez o contato. Quem já tem advogado deve ligar para o telefone que usava antes.

“É fundamental lembrar que a inscrição verdadeira na OAB não garante, por si só, a autenticidade da mensagem, porque os criminosos podem utilizar os dados de profissionais que realmente existem”, alerta Débora. Para contratar com segurança, a orientação é exigir um contrato de prestação de serviços por escrito, com regras claras sobre honorários, ler o documento antes de assinar e desconfiar de quem cobra antes de qualquer serviço.

O que fazer se cair no golpe

Quem já transferiu dinheiro precisa agir rápido. O primeiro contato deve ser com o banco para pedir a contestação pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central. “Quanto mais rápido o banco for comunicado, maiores podem ser as possibilidades de localizar e bloquear valores ainda disponíveis nas contas envolvidas, embora a devolução não seja garantida”, explica a advogada.

Também é preciso registrar boletim de ocorrência e guardar provas, como mensagens, comprovantes e dados da conta recebedora. Se os criminosos usarem a identidade de um advogado, a OAB e o profissional verdadeiro devem ser avisados. Golpes em nome do INSS podem ser denunciados pela Central 135 e pelos canais oficiais do instituto.

“Infelizmente, muitas vítimas demoram para procurar ajuda por vergonha. Mas é importante entender que esses golpes são planejados justamente para transmitir confiança e induzir a pessoa ao erro”, observa.

Um direito previsto em lei

O auxílio-acidente está previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Débora detalha que se trata de um benefício de natureza indenizatória, destinado ao segurado que sofreu um acidente e ficou com sequela permanente, que reduziu a capacidade para a atividade habitual. Não é preciso estar totalmente incapacitado: o trabalhador pode seguir na profissão e ter direito ao benefício, desde que cumpra os requisitos legais, inclusive quando o acidente ocorreu fora do trabalho.

“Em nosso escritório, observamos que muitos trabalhadores passam anos sem saber da existência desse direito, justamente porque acreditam que, por terem voltado a trabalhar, não poderiam receber nenhum benefício”, relata. A advogada acrescenta que promessas de concessão garantida ou de valores certos antes da análise da documentação são motivo de desconfiança.

Com sede física em Uberlândia (MG) e equipe própria de atendimento, a Godri Domingues Advocacia atua com honorários apenas em caso de êxito, sem taxa para contratar. “O trabalhador precisa saber que pode buscar seus direitos com segurança, sem permitir que o medo dos golpes o afaste de um benefício que pode fazer diferença em sua vida”, conclui Débora.

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