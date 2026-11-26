A atenção masculina aos sinais do envelhecimento facial tem ampliado a presença de homens nos consultórios de Harmonização Orofacial (HOF). Procedimentos como a aplicação de toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico passaram a ser procurados por pacientes que desejam suavizar marcas de expressão e transmitir uma aparência mais descansada, sem que a intervenção fique evidente. O movimento é observado no dia a dia do consultório pelo cirurgião-dentista Dr. Luís Fischer, especialista em Harmonização Orofacial do Fischer Instituto de Odontologia, que atribui a mudança a transformações culturais e comportamentais.

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O cenário internacional ajuda a dimensionar o interesse por tratamentos minimamente invasivos. De acordo com a pesquisa global da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgada em setembro de 2026, cirurgiões plásticos realizaram mais de 35 milhões de procedimentos estéticos no mundo em 2025, dos quais 17,3 milhões foram não cirúrgicos. A toxina botulínica manteve a liderança nessa categoria, com 7,3 milhões de aplicações, seguida pelo ácido hialurônico, com 4,7 milhões. Entre os homens, que responderam por 15,2% das intervenções não cirúrgicas, a ordem se repete, com cerca de 1,1 milhão de aplicações de toxina botulínica e perto de 595 mil de ácido hialurônico. O Brasil aparece na segunda posição do levantamento, com 3,2 milhões de procedimentos, atrás apenas dos Estados Unidos.

Mudança de comportamento

“O aumento do interesse masculino pelos cuidados com a face é resultado de uma mudança cultural e comportamental significativa. A estética facial passou a fazer parte dos cuidados pessoais, da saúde e da imagem profissional dos homens”, percebe o Dr. Luís Fischer.

Segundo o especialista, entre os principais fatores que explicam esse comportamento está a quebra de preconceitos, uma vez que o cuidado com a estética passou a ser visto como autocuidado. Ele acrescenta que a imagem pessoal ganhou importância em ambientes profissionais cada vez mais competitivos. “O homem procura transmitir uma imagem mais saudável, descansada e segura”, observa.

Outro aspecto apontado pelo cirurgião-dentista é a busca por naturalidade e por um envelhecimento saudável, com a suavização dos sinais do tempo e a preservação das características masculinas.

Expectativas distintas no consultório

De acordo com o Dr. Luís Fischer, a toxina botulínica é o procedimento mais procurado pelos homens, com o objetivo de suavizar as marcas de expressão e transmitir uma aparência mais descansada. As mulheres, por sua vez, buscam principalmente a harmonização dos contornos, a valorização dos lábios e o rejuvenescimento, conforme compara o especialista.

A discrição ocupa lugar central na demanda masculina. “O paciente masculino, em muitos casos, não deseja que as pessoas percebam que realizou um procedimento, mas que notem que está com uma aparência melhor. Por isso, a naturalidade, a discrição e o respeito à anatomia masculina são aspectos fundamentais no planejamento dos tratamentos”, explica.

Planejamento guiado pela anatomia

“No planejamento da harmonização facial masculina, é fundamental compreender e respeitar as particularidades anatômicas do homem. Características como mandíbula mais marcada, mento mais largo, estrutura óssea robusta e proporções faciais próprias devem ser preservadas”, detalha o especialista em HOF.

A definição da técnica também varia conforme a necessidade de cada paciente. Segundo o Dr. Luís Fischer, os três principais recursos da especialidade atuam sobre aspectos diferentes da face:

Toxina botulínica: trata a contração muscular, suavizando rugas e marcas de expressão;

Ácido hialurônico: trata volume e contorno;

Bioestimuladores de colágeno: tratam a qualidade e a firmeza da pele.





Para o cirurgião-dentista, o ponto decisivo está em escolher a indicação correta para cada necessidade, respeitando a anatomia, a idade e a naturalidade dos resultados.

Avaliação e segurança

Como em qualquer intervenção, há riscos de intercorrências. O especialista pondera, no entanto, que o domínio da anatomia e dos materiais utilizados minimiza os efeitos indesejados. “A segurança na harmonização orofacial começa muito antes da realização do procedimento. Uma avaliação criteriosa, que envolve histórico de saúde, análise anatômica, identificação de contraindicações e compreensão das expectativas do paciente, é fundamental para um planejamento adequado”, afirma.

A presença masculina observada pelo especialista nos consultórios mostra que, para esse público, o resultado esperado está menos ligado a mudanças visíveis e mais à manutenção de uma aparência saudável e coerente com os próprios traços. “O objetivo deve ser promover saúde, bem-estar e rejuvenescimento, preservando a identidade e a naturalidade do paciente”, conclui o Dr. Luís Fischer.

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