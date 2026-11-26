O Brasil lidera o ranking mundial de procedimentos cirúrgicos estéticos, com 2,3 milhões de operações, segundo relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), referente a 2025. As cirurgias de aumento e levantamento das mamas ocupam o terceiro e o quarto lugares, respectivamente, atrás apenas da lipoaspiração e da cirurgia de pálpebras.

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Embora continue sendo a cirurgia plástica de mama mais procurada pelas brasileiras, o aumento mamário tem acompanhado uma mudança nas expectativas das pacientes nos últimos anos, com maior valorização de resultados naturais e harmônicos com o corpo.

Em seu consultório, o cirurgião plástico Jorge Luiz Abel, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional São Paulo (SBCP-SP), observa um crescimento no número de pacientes que buscam cirurgias de mama com foco na proporção, no formato e no movimento. “Elas querem saber como a mama vai ficar em relação ao tórax, como vão vestir determinada roupa e como se sentirão no dia a dia. O volume continua importante, mas hoje faz parte de uma conversa mais ampla”, explica.

O cirurgião plástico ressalta, no entanto, que o conceito de naturalidade é relativo: o que é considerado natural para uma mulher pode não ser para outra. Por isso, segundo ele, é importante compreender as preferências individuais e apresentar as possibilidades de acordo com a anatomia de cada paciente. “Uma mama com boa cobertura de tecido e outra com pele fina podem exigir estratégias diferentes, mesmo quando as duas pacientes desejam um resultado parecido”, acrescenta.

Nesse sentido, a avaliação individualizada, que inclui exames e a análise dos históricos pessoal e familiar, e o alinhamento de expectativas entre cirurgião plástico e paciente são fundamentais para bons resultados. Esses cuidados também permitem identificar situações em que o adiamento da cirurgia é a conduta mais adequada.

Para o especialista, a consulta deve garantir que a paciente tenha tempo para perguntar, refletir e tomar uma decisão consciente e segura. “Eu explico o que é viável, onde ficarão as cicatrizes, quais assimetrias podem persistir e quais são os riscos, incluindo alterações na sensibilidade e a possibilidade de revisão. Quando há indicação de implante, conversamos também sobre o acompanhamento ao longo dos anos e a eventual necessidade de uma nova cirurgia”, complementa.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética (Anadem), Raul Canal, o esclarecimento das possibilidades e a construção de expectativas realistas são essenciais para prevenir conflitos e fortalecer a relação médico-paciente.

“O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve apresentar, de forma clara e individualizada, os benefícios esperados, os riscos, as possíveis complicações e as alternativas ao procedimento, inclusive a opção de não o realizar. Mais do que uma formalidade, ele integra o processo de informação e de tomada de decisão do paciente e contribui para a segurança jurídica de ambas as partes”, explica o especialista em direito médico.

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As tendências em cirurgias plásticas de mama e a segurança do paciente serão alguns dos temas do Plastic On Board, congresso marítimo internacional que será realizado de 19 a 22 de fevereiro de 2027, com saída de Santos (SP) e destino a Búzios (RJ). O presidente da SBCP-SP, Jorge Luiz Abel, e o presidente da Anadem, Raul Canal, estão entre os palestrantes confirmados do encontro, cuja programação de quatro dias também contemplará técnicas cirúrgicas avançadas, inovações e atualizações na especialidade.