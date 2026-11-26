O arquiteto Josef Meris conquistou o prêmio de Melhor Ambiente CASACOR Sergipe 2026 pelo júri popular, com o Hall de Entrada - Rio São Francisco. Em 2026, o reconhecimento foi atribuído ao Hall de Entrada – Rio São Francisco, escolhido pelos visitantes por meio da votação no aplicativo oficial da mostra. A conquista sucede o prêmio recebido em 2025 com o ambiente ALTERUM Outdoor Living, consolidando o bicampeonato na premiação popular.

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A vitória consecutiva dos prêmios em 2025 e 2026 evidencia a continuidade de uma pesquisa autoral que explora diferentes possibilidades de expressão arquitetônica. Embora os projetos apresentem propostas distintas, ambos carregam uma preocupação com a experiência, a composição espacial e a construção de atmosferas que ultrapassam a dimensão funcional.

O voto popular tem uma característica própria dentro das premiações de arquitetura e design: representa a percepção de quem vivencia os ambientes e estabelece uma relação direta com os projetos. A repetição dessa conquista em edições consecutivas confere ao resultado uma dimensão de trajetória.

Mais do que uma premiação, a escolha do público representa o reconhecimento de uma proposta arquitetônica a partir da experiência direta dos visitantes. Ao percorrer os ambientes da mostra, o público é convidado a estabelecer relações com os espaços, suas narrativas e soluções estéticas, transformando a visitação em uma participação ativa na valorização dos projetos, inclusive evidenciando a conexão estabelecida entre a proposta arquitetônica e a experiência de quem percebeu os ambientes.

"O voto do visitante tem um significado particular por representar a escolha de pessoas que vivenciam a mostra e estabelecem suas próprias relações com os projetos apresentados. Esse reconhecimento reforça a visibilidade da produção autoral e destaca um projeto que conecta criação contemporânea, identidade regional e pertencimento", afirma Josef Meris.

A escolha do público destaca a capacidade do ambiente de despertar interesse e identificação. Em uma mostra que reúne diferentes conceitos, estilos e abordagens, o voto popular representa a percepção direta dos visitantes sobre os espaços, considerando a experiência, a atmosfera e os elementos que tornam cada projeto memorável.

O Hall de Entrada - Rio São Francisco estabeleceu conexão com o público ao transformar referências culturais e paisagísticas em uma experiência espacial. A votação popular traduz a percepção de quem percorre a mostra, vivencia os ambientes e escolhe aquele que mais despertou interesse, identificação ou emoção.

Inspirado no Rio São Francisco, o ambiente de 2026 estabelece um diálogo entre tecnologia, território e identidade cultural. A proposta de Josef Meris transforma referências da paisagem sergipana em uma experiência arquitetônica contemporânea, reunindo formas orgânicas, desenho paramétrico, mobiliário concebido pelo arquiteto e elementos associados ao artesanato regional que integram a composição, criando uma experiência que conecta paisagem, cultura e contemporaneidade.

A arquitetura paramétrica assume papel central na composição, explorando novas possibilidades formais e construtivas. Entretanto, são as referências culturais, os materiais e os saberes artesanais que atribuem significado ao projeto. O resultado aproxima inovação e tradição, traduzindo elementos do território em uma linguagem própria de arquitetura e design.

A proposta também dialoga com o tema da CASACOR 2026, Mente e Coração, ao integrar investigação criativa, racionalidade projetual e sensibilidade estética. A inspiração no Velho Chico ultrapassa a representação visual e se manifesta nas formas, nos materiais, na composição dos elementos e na experiência sensorial proporcionada pelo ambiente. O projeto busca traduzir referências territoriais em uma linguagem arquitetônica própria, aproximando inovação e memória cultural.

"O bicampeonato popular consolida uma sequência de reconhecimento na mostra, que aproxima o público e amplia a trajetória de Josef Meris na arquitetura e no design autoral em Sergipe", avalia Marcelo Esquivel, engenheiro civil.

A trajetória de Josef Meris na mostra reflete essa aproximação. Com uma produção que integra arquitetura, tecnologia, design autoral e referências culturais, o profissional desenvolve projetos que buscam ultrapassar a dimensão funcional dos espaços, valorizando a identidade, a experiência e a relação emocional com o mercado civil.

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A CASACOR Sergipe, integrante de uma das principais plataformas de arquitetura, paisagismo, arte e design das Américas, reúne profissionais e ambientes que exploram novas perspectivas sobre o morar e as relações com os espaços.