O influenciador digital e jornalista de Brasília Eldo Gomes lançou, no Instagram, a série “Papo com Eldo sobre Carros”, que já conta com mais de oito vídeos abordando modelos, lançamentos, tecnologias e tendências do setor automotivo.

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A série acompanha eventos, exposições e outras novidades que movimentam o mercado de veículos na capital federal, e inclui publicidade de grandes marcas automotivas.

Eldo Gomes tem experiência no mercado de tecnologia e produz conteúdo sobre automóveis no Distrito Federal há vários anos, direcionado tanto a entusiastas quanto ao público geral interessado em novos modelos e inovações.

O videocast “Papo com Eldo”, já existente há mais de 6 anos no DF, o conteúdo do programa amplia a presença do jornalista em produções do setor. Além do segmento automotivo, ele desenvolve projetos nas áreas de turismo, entretenimento, tecnologia e eventos locais.

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A nova série reforça a presença de Eldo Gomes entre os criadores de conteúdo que abordam o segmento automotivo nas redes sociais, aproximando o público das tendências do mercado de veículos no Distrito Federal.