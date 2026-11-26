A Dataside, consultoria brasileira de dados e inteligência artificial, foi posicionada como líder em três quadrantes do ISG Provider Lens 2026 no Brasil. O prêmio referente a essas categorias foi entregue em novembro. É o terceiro ano consecutivo em que a empresa aparece entre as líderes do levantamento.

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A empresa foi reconhecida nos quadrantes Data Science and AI Services e Data Analytics Services e, pela primeira vez, no estudo dedicado aos parceiros Databricks, como líder no quadrante Databricks Ecosystem Partners – Midsize.

O ISG Provider Lens é produzido pela ISG, empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia listada na Nasdaq. O estudo compara provedores de serviços por país e modalidade, cruzando pesquisa de mercado com a experiência dos consultores da ISG junto com as empresas que contratam esses serviços. Por isso, costuma ser usado por grandes compradores na hora de escolher parceiros de tecnologia.

"Ficar entre os líderes por mais um ano mostra consistência. O mercado já passou da fase de testar IA e agora quer saber quanto ela devolve. É isso que a gente mede em cada projeto", afirma Caio Amante, fundador e CEO da Dataside.

O reconhecimento fecha um ano de outros marcos para a empresa. Em 2026, a Dataside foi eleita Latin America Growth Partner of the Year pela Databricks e ficou entre as cinco finalistas da categoria AI Pacesetter do Paragon Awards LATAM, premiação da ISG em parceria com a TGT, com o case de um agente de FinOps.

Sobre a Dataside



Fundada em 2011 por Caio Amante, a Dataside é uma consultoria brasileira de dados e IA com mais de 250 especialistas e atuação em mais de 20 países. É parceira de Microsoft, AWS, Snowflake, Databricks e Anthropic, líder em três quadrantes do ISG Provider Lens e eleita Latin America Growth Partner of the Year 2026 pela Databricks. É certificada pelo GPTW há sete anos.

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