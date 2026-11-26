Com 16 anos de trajetória no mercado de joias em prata, a empreendedora Ane Caroline, de 34 anos, da Ane Silva Jóias, encontrou na Shopee uma nova frente de crescimento. Ao entrar na plataforma em fevereiro de 2025, a marca descobriu no recurso de Shopee Lives, um dos pilares do social commerce da empresa, uma forma de alcançar um público maior.

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O faturamento gerado pelas transmissões ao vivo chegou a ser 56 vezes superior ao que a marca registrava antes de aderir ao formato. Nos primeiros seis meses, a loja alcançou R$ 216 mil em vendas pela plataforma e, em junho de 2026, chegou a R$ 1,2 milhão em vendas, 90% delas originadas nas lives. O valor já supera o que a marca acumulou em 16 anos de mercado antes de chegar à Shopee.

O sucesso foi notado pelo marketplace, que consagrou a vendedora como vencedora da iniciativa Mulher do Ano da Shopee, na categoria Vamos Mais Rápido. Para Ane Caroline, o reconhecimento marca também uma virada pessoal: de uma empresa que vendia produtos, ela passou a se ver como uma marca com identidade própria, o que atribui à proximidade criada com o público nas lives.



Live Commerce como motor de vendas

O recurso de Shopee Lives permite que lojistas de qualquer porte apresentem seus produtos e tirem dúvidas do público em tempo real, permitindo um crescimento de vendas que pode chegar a até 10 vezes em um dia com lives em comparação a um dia comum da loja. Hoje, já são mais de 20 mil transmissões ao vivo no app todos os dias. Ane Caroline, que começou vendendo três pedidos na sua primeira live para 80 pessoas, já reúne, em média, duas mil consumidoras simultaneamente nos encontros.

Atualmente, a operação da vendedora conta com 25 funcionários e movimenta entre 500 e 800 pedidos por dia. O portfólio também tem como diferencial peças com moissanite, uma pedra de alto brilho que se tornou um dos destaques da marca.



“Com as lives, conquistamos muitos clientes e criamos uma conexão com eles. A Shopee me trouxe a oportunidade de me conectar com essas pessoas, de levar para elas mais do que joias, mas também a minha história. O cliente precisa saber quem está por trás do produto, quem é a mulher que vende aquela joia. A venda é uma consequência: primeiro a gente tem um vínculo com o cliente", afirma Ane Caroline.

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Após o crescimento, a Ane Silva Joias passou a integrar as Lojas Oficiais, seção dedicada a grandes marcas na plataforma, e agora se prepara para aderir ao modelo de Fulfillment da Shopee, que permite armazenar produtos dentro da rede logística própria da empresa, contribuindo para acelerar o processamento dos pedidos e reduzir os prazos de entrega aos consumidores.



A empreendedora também planeja compartilhar sua trajetória e oferecer mentorias sobre como outras vendedoras podem usar as lives como ferramenta de vendas.

