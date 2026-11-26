A Pedra Bruta, atacadista de semijoias instalada em Limeira, no interior paulista, abastece dois perfis de compradores principais: lojas e empreendimentos do varejo de acessórios e mulheres que mantêm uma profissão principal e usam a revenda para complementar o orçamento. Empresa de origem familiar, a companhia reúne produção artesanal própria, atendimento quase inteiramente digital e uma orientação pouco usual no atacado, a de que cada cliente venda as peças sob a própria marca.

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O caminho até esse modelo não foi traçado em um plano de negócios, segundo William Moraes, CEO da Pedra Bruta. “Nossa história no atacado começou de forma natural. Produzíamos para lojas e cada vez mais gente passou a nos procurar para revender”, conta.

Uma história que começa no balcão

A trajetória da família no setor remonta à década de 1990, quando Luisa Helena da Silva, mãe de William, comandava lojas de semijoias em shopping centers. Ao longo dos anos, ela deixou de depender apenas de fornecedores, passou a criar e fabricar as próprias peças e levou essa produção para o atacado. Mais tarde, a operação de Luísa e a empresa aberta pelo filho foram integradas sob uma única marca.

Para o executivo, a fusão permitiu juntar a bagagem de criação acumulada pela mãe com uma estrutura voltada a quem compra em volume. “Quando unimos as duas empresas, a gente colocou em um lugar só a experiência da minha mãe com o produto e o atendimento que as nossas clientes precisavam. Foi aí que a Pedra Bruta ganhou a cara que tem hoje”, relembra. Atualmente, o negócio funciona com showroom e ateliê em Limeira, além do atendimento remoto, e não vende ao consumidor final.

Do lojista à revendedora autônoma

A carteira mistura negócios formalizados e pessoas físicas. De um lado, estão lojistas e empreendimentos que compram para compor o mix de produtos; de outro, profissionais de áreas como serviços bancários, estética e corretagem, que revendem as peças para ampliar os ganhos. “Hoje a nossa cliente é uma mulher que tem outra profissão, no banco, numa clínica de estética, numa corretora, e revende como segunda renda. E tem também as lojas, que já trabalham com semijoias e buscam peças para a vitrine”, descreve Moraes.

Como a compra pode ser feita com CPF, a maior parte das revendedoras atua sem CNPJ. Pelas estimativas da própria empresa, mais de 70 mil clientes já foram atendidos desde o início da operação, e cerca de 10 mil seguem ativos, com pedidos mensais. A equipe soma 48 funcionários, divididos entre ateliê, vendas e expedição.

Coleções no ritmo da internet

A digitalização alterou a forma como as novidades chegam aos compradores. Na leitura do CEO, o calendário de lançamentos ficou mais curto e a pressão por variedade aumentou, o que levou a empresa a incluir novas peças no catálogo semanalmente. “O mercado também ficou mais rápido. Antes se lançava coleção em feira, depois de dois ou três meses de preparo, e hoje a cliente quer ter a novidade para vender logo. A internet mudou esse ritmo, e hoje cerca de 96% das nossas vendas são online”, avalia.

O alcance digital também levou as peças para fora do país. Estados Unidos, Portugal, França e Japão estão entre os principais destinos dos envios internacionais, que atendem sobretudo brasileiras residentes no exterior.

O nome na etiqueta

Um dos traços que distinguem a atuação da Pedra Bruta está na forma como a empresa lida com a própria marca. As peças saem sem tag nem embalagem identificada, e as fotos e vídeos enviados para divulgação também são produzidos sem o nome da fornecedora. “A gente pensa que o protagonismo não tem que ser da Pedra Bruta, tem que ser de quem revende. Por isso, a gente orienta as clientes a criarem a marca delas. Assim, o negócio é da própria revendedora; ela cria do jeito que gosta, pode trabalhar com outros fornecedores e não fica tão vinculada a nós”, declara Moraes.

O executivo reconhece que abrir mão dessa exposição tem um custo para a empresa, mas considera que a autonomia das clientes compensa a escolha. Para as lojas, observa ele, o modelo permite apresentar as peças com a identidade já construída junto ao público. “Para a gente, vender com a nossa marca até divulgaria mais a empresa, mas pensando na cliente, a marca própria é o melhor caminho”, completa.

Montagem à mão

A linha artesanal é a principal referência da Pedra Bruta no mercado. Pulseiras, colares e brincos são montados manualmente no ateliê da sede, com pérolas de água doce e shell, madrepérola e pedras naturais brasileiras. Luísa continua responsável pelo desenho das coleções e também assina as fotos dos catálogos.

“O artesanal é o nosso forte. Temos um ateliê dentro da empresa, onde as peças são montadas à mão com pérolas e pedras naturais. Temos outras linhas, porque a revendedora não vende só artesanal, mas é pelo artesanal que o mercado nos conhece”, explica o CEO. O portfólio inclui ainda correntes, argolas e outras peças clássicas e de tendência, com garantia de três anos contra defeitos de fabricação.

A projeção interna aponta crescimento próximo de 20% no ano que vem. Moraes associa a expectativa ao vínculo construído com os clientes ao longo da trajetória. “O que mais nos satisfaz é saber que a gente ajuda na vida de muita gente que revende e empreende. Quando uma cliente diz que ama trabalhar com as nossas peças, isso mexe com a gente. Para o próximo ano, a gente acredita que vai ser um ano bom”, afirma.

A combinação entre herança familiar, produção manual e vendas digitais define a forma como a Pedra Bruta se posiciona no atacado de semijoias. O foco permanece em quem compra para vender, seja a loja estabelecida ou a revendedora que começa o próprio negócio, com a empresa no papel de fornecedora.

O primeiro contato é feito pelo WhatsApp (19) 98924-3624, por onde a consultora envia o catálogo atualizado. O cliente escolhe as peças uma a uma, sem kits fechados, e passa a contar com uma consultora fixa, que acompanha a disponibilidade dos itens e comunica os lançamentos. As compras seguem um valor mínimo por pedido, sem exigência de CNPJ.

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