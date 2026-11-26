A expansão da infraestrutura residencial conectada orienta a estratégia comercial do Grupo ANDRA para a Black Friday deste ano. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua TIC), divulgada pelo IBGE, 15,4 milhões de domicílios com internet no Brasil contam com pelo menos um dispositivo inteligente, volume que equivale a 20,2% do total e representa um acréscimo de 2,1 milhões de lares em doze meses, movimento puxado por itens de iluminação, climatização e automação.

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Apoiada nessa curva de demanda, a distribuidora de materiais elétricos, que soma 50 anos de operação e portfólio com mais de 45 mil SKUs, unifica pela primeira vez a campanha da Black Friday entre suas unidades físicas e o comércio eletrônico. A iniciativa abrange todo o mês de novembro e reúne 1.800 itens selecionados com descontos de até 80% em todos os canais.

No e-commerce da companhia, a reta final da campanha ganha reforço com condições especiais a partir de 24/11: frete grátis para pedidos acima de R$ 100 até o dia 30/11 e uma mecânica de desconto progressivo de R$ 20 nas compras acima de R$ 300, R$ 40 acima de R$ 500 e R$ 70 para pedidos acima de R$ 850. Exclusivamente no dia oficial da Black Friday, 27 de novembro, as faixas de desconto progressivo são ampliadas, oferecendo R$ 20 acima de R$ 300, R$ 40 acima de R$ 500, R$ 70 acima de R$ 800 e R$ 90 para pedidos acima de R$ 1.000 (exceto para a categoria de fios e cabos).

A categoria de casa inteligente, que historicamente responde pelo maior volume de vendas no e-commerce da companhia em ações sazonais, passa a ter destaque direto também nas gôndolas físicas. O mix inclui interruptores touch Wi-Fi (módulos 4x2 e 4x4), tomadas inteligentes, lâmpadas LED conectadas, fechaduras digitais e câmeras de segurança com visão noturna, de marcas parceiras — itens complementados por materiais básicos de instalação, como condutores elétricos, disjuntores e quadros de distribuição para obras e reformas de fim de ano.

"A pesquisa do IBGE aponta que a conectividade doméstica migrou de aparelhos de informática para itens funcionais da residência, como lâmpadas e acionamentos elétricos. Tradicionalmente, nossa campanha de Black Friday operava apenas no e-commerce. A integração com as lojas físicas amplia a escala da operação no mês de novembro e aproxima o portfólio tanto do consumidor final quanto de instaladores e eletricistas, somando a agilidade do digital ao atendimento técnico do ponto físico", avalia Carolina Souza, Gerente de Marketing do Grupo ANDRA.

A operação busca atender duas frentes de consumo no último trimestre: a procura do cliente final por itens de conveniência residencial e a antecipação de compras por parte de prestadores de serviços e construtoras para travar custos de insumos antes do fechamento do calendário fiscal.

Estrutura da operação:

Período: Mês de novembro (a partir de 03/11).

Canais integrados: E-commerce próprio e rede de lojas físicas, com descontos de até 80%.

Condições exclusivas no e-commerce (de 24/11 a 30/11): Frete grátis em pedidos acima de R$ 100 e desconto progressivo de R$ 20 (acima de R$ 300), R$ 40 (acima de R$ 500) e R$ 70 (acima de R$ 850).

Volume: 1.800 itens promocionados (catálogo geral com mais de 45 mil SKUs).

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Exemplos de soluções em destaque: Interruptores inteligentes, fechaduras digitais, tomadas Wi-Fi, câmeras de segurança, lâmpadas conectadas e condutores elétricos.