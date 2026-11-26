O Nordeste tem presença de destaque na produção de conteúdo ao vivo no Kwai. Entre janeiro e julho de 2026, cinco estados da região figuram entre os dez que mais realizaram transmissões ao vivo na plataforma em todo o Brasil. Pernambuco ocupa a segunda posição no ranking nacional, atrás apenas de São Paulo, seguido por Bahia (4º), Ceará (6º), Paraíba (8º) e Maranhão (9º). Juntos, os cinco estados nordestinos responderam por aproximadamente um terço das lives realizadas no país no período.

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Com duração média próxima de 50 minutos, as transmissões ao vivo permitem que criadores compartilhem diferentes momentos de suas rotinas, apresentem talentos e conversem diretamente com o público. “Nas lives, o creator estabelece uma relação muito próxima com sua comunidade. É um formato marcado pela espontaneidade, pela troca e pela possibilidade de criar uma programação recorrente. O formato também abre espaço para conteúdos que refletem a diversidade cultural brasileira, com música, humor, gastronomia, beleza, jogos e manifestações populares”, afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai Brasil.

Criadores nordestinos levam diferentes talentos às lives

A diversidade da produção regional também pode ser vista nos perfis de criadores que utilizam as transmissões ao vivo para compartilhar seus interesses e se aproximar dos seguidores.

Entre eles está Caroliniii, vencedora da categoria “É Pix, é Play” no Prêmio Kwai 2026, incluída para celebrar influenciadores que se destacaram na plataforma por meio de livestreaming. Com mais de 1,2 milhão de seguidores, a criadora conquistou espaço na plataforma com transmissões marcadas por conversas descontraídas e momentos de interação com o público. Já Monicasantos1S, que reúne mais de 3,1 milhões de seguidores, utiliza as lives para dividir momentos de sua rotina e manter conversas com quem acompanha seu conteúdo. Outra representante dessa diversidade é annasousav, que soma mais de 160 mil seguidores e realiza transmissões com leituras de oráculos em tempo real, criando um espaço de troca com o público interessado no tema.

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Os diferentes formatos mostram como as lives podem reunir pessoas em torno de interesses variados, seja para acompanhar uma conversa, descobrir um talento ou participar de uma experiência em tempo real. Com cinco estados entre os dez maiores produtores de conteúdo ao vivo, o Nordeste demonstra a força de sua presença no Kwai e a diversidade de criadores que movimentam a plataforma.