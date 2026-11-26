A Electrolux decidiu largar na frente na reta final da Black Friday. Em vez de concentrar suas maiores oportunidades apenas na sexta-feira (27) e no fim de semana, a marca antecipa o início de suas condições mais agressivas a partir desta quarta-feira (25). A ação marca a principal etapa da campanha de centenário da empresa no Brasil e reúne mais de 100 produtos em oferta na loja oficial https://loja.electrolux.com.br/, com descontos de até 60% em itens selecionados.

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A iniciativa contempla diferentes categorias do portfólio, incluindo geladeiras, máquinas de lavar, aspiradores, cafeteiras e air fryers, com itens a partir de R$ 39,90. Além da redução nos valores, os consumidores contam com até 10% de desconto adicional para pagamentos via Pix em produtos selecionados e frete grátis, conforme a disponibilidade de cada item e região.

“A compra de um eletrodoméstico envolve planejamento e impacto direto na rotina da família. Ao abrir nossas principais condições já na quarta-feira, queremos dar mais fôlego e tranquilidade para que o consumidor pesquise com calma, compare especificações e faça uma escolha consciente, longe da pressa de um único dia”, afirma Thiago Giamarino, gerente sênior de Marca, Produto e Ativação da Electrolux para a América Latina. “Neste ano em que celebramos nosso centenário e a confiança que nos coloca presentes em quase 70% dos lares brasileiros, nosso objetivo é entregar soluções completas e duráveis para todos os ambientes da casa, unindo tecnologia e conveniência para facilitar a rotina”, completa.

Ofertas para diferentes necessidades da casa

A seleção de produtos contempla soluções para diferentes ambientes e momentos da rotina. Na cozinha, um dos destaques é a geladeira IM8S, com três portas e capacidade de 596 litros. O modelo reúne tecnologias como AutoSense, que ajusta automaticamente a temperatura para conservar melhor os alimentos, e motor Inverter, que contribui para a economia de energia. O portfólio em oferta inclui ainda fornos, cooktops, micro-ondas de embutir e freezers.

Para quem busca praticidade no preparo das refeições, a campanha inclui air fryers, panelas de pressão elétricas, liquidificadores e cafeteiras. Entre os modelos estão a Air Fryer Oven EAF85 e a Panela de Pressão Elétrica PCC20, que ajudam a simplificar diferentes etapas do preparo.

Já na lavanderia e na limpeza, a máquina de lavar LEE15 se destaca pela capacidade de lavar até edredons queen size, pela função que facilita o reaproveitamento da água e pelo sistema Jet&Clean, que ajuda a manter o dispenser de sabão limpo. A seleção também inclui secadoras, ferros de passar, aspiradores robôs e modelos verticais.

A campanha contempla ainda produtos voltados ao bem-estar e à rotina, como o Purificador de Água PE12G e a Gaseificadora ESM02, ampliando as possibilidades para quem deseja equipar a casa com mais conveniência.

Sobre o Electrolux Group

O Electrolux Group é um grupo global líder em eletrodomésticos que transforma a vida para melhor há mais de 100 anos. Reinventamos experiências de sabor, cuidado e bem-estar para milhões de pessoas, com a sustentabilidade sempre presente em nossas soluções e operações. Por meio de marcas como Electrolux, AEG e Frigidaire, comercializamos produtos em mais de 120 mercados.

No Brasil, a Electrolux está presente em quase 70% dos lares e é a marca nº 1 em vendas de eletrodomésticos no país. Combinando tecnologia, design e inovação, desenvolve soluções que tornam o dia a dia mais prático e intuitivo. O Grupo também conta com a marca Continental, adquirida em 2017 para fortalecer sua atuação na região.

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NIQ GfK Market Intelligence. Dados de acompanhamento de vendas das categorias cooktops de embutir, fornos, refrigeração, lava-louças, micro-ondas, secadoras de roupas e máquinas de lavar roupas no Brasil, considerando os 12 meses encerrados em abril de 2026. Dados em unidades vendidas.