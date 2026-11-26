De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2025, elaborado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), o país produziu 81,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2024, sendo que apenas 8,7% desse total foi destinado à reciclagem de materiais secos. Paralelamente, a terceira edição da pesquisa Resíduos Eletrônicos no Brasil, realizada bienalmente pela Green Eletron em parceria com o instituto Radar Pesquisas, apontou que 47% dos brasileiros desconhecem que pilhas e baterias podem ser recicladas.

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O levantamento da Green Eletron também detalhou os hábitos de descarte de pilhas: 8% dos entrevistados as mantêm em casa sem uso, 19% as destinam ao lixo reciclável e 13% ao lixo comum, o que evidencia um alto risco de contaminação e perda de recursos valiosos.

“É essencial separar essas pilhas e destiná?las aos pontos de coleta para que sejam devidamente encaminhadas à reciclagem, garantindo o reaproveitamento dos materiais sem gerar riscos ao meio ambiente”, explicou Ademir Brescansin, gerente executivo da Green Eletron, empresa responsável pela logística reversa de produtos eletroeletrônicos, pilhas e baterias portáteis no Brasil.

Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios, reforçou a importância do descarte correto: “Quando um eletroeletrônico é descartado de forma inadequada, materiais que poderiam retornar à cadeia produtiva acabam sendo desperdiçados”.

Os aparelhos de ar?condicionado demandam atenção especial, pois, além de metais, plásticos e componentes eletrônicos, contêm fluidos refrigerantes que, se liberados na atmosfera, contribuem para o efeito estufa. Por isso, a desmontagem deve ser feita por profissionais qualificados e empresas especializadas.

“Um ar?condicionado envolve diferentes materiais e componentes químicos. Por isso, o descarte precisa seguir processos específicos para garantir o correto reaproveitamento desses insumos, o recolhimento seguro dos fluidos e a destinação adequada dos resíduos”, afirmou Romenig Magalhães, supervisor de P&D da Gree.

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Vininha F. Carvalho concluiu que o consumidor deve buscar orientação e aderir a programas de logística reversa, ampliando a participação da sociedade no fortalecimento da economia circular.