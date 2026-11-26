Um biocombustível está sendo utilizado para transportar um dos insumos necessários à sua própria fabricação. A inciariva reúne as empresas Evonik, Letsara e Be8 em uma operação entre Argentina e Brasil, conectando indústria química, produção de biocombustíveis e transporte rodoviário para reduzir as emissões na cadeia de suprimentos.

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Na prática, caminhões da Letsara são abastecidos com o Be8 BeVant®, biocombustível desenvolvido pela Be8 como alternativa renovável ao diesel fóssil. Os veículos transportam metilato de sódio produzido pela Evonik na região de Rosário, na Argentina, até a fábrica da Be8 localizada no Sul do Brasil. Esse insumo atua como catalisador na produção do biodiesel que, após etapas adicionais de processamento e destilação, dá origem ao Be8 BeVant®. Dessa forma, o combustível produzido pela Be8 passa a ser utilizado no transporte de um insumo empregado em sua própria fabricação.

Biocombustível e redução de emissões



O Be8 BeVant® é um biocombustível produzido a partir de matérias-primas renováveis, pronto para uso em motores a diesel, sem necessidade de modificações em sua engenharia. Segundo a Be8, apresenta eficiência equivalente à do diesel convencional, além de estabilidade e desempenho operacional.

De acordo com a metodologia GHG Protocol, o Be8 BeVant® proporciona redução de 99% nas emissões de gases de efeito estufa na análise do tanque à roda (Tank-to-Wheel), em comparação ao diesel fóssil. A Letsara também informa potenciais reduções de 90% na emissão de fumaça preta e de até 85% na de material particulado. Os resultados específicos da operação serão avaliados a partir do acompanhamento da frota.

"O Be8 BeVant® foi desenvolvido para ampliar as possibilidades de utilização de combustíveis renováveis em operações que hoje dependem do diesel fóssil. Enquanto diversas tecnologias de descarbonização ainda estão em fase de desenvolvimento, soluções como o Be8 BeVant® permitem avanços imediatos na agenda climática, contribuindo para uma transição energética segura, escalável e alinhada às necessidades atuais das empresas e da sociedade", afirma Sandro Tapparo, Head Comercial da Be8.

Integração da indústria química à cadeia de biocombustíveis



A Evonik participa da iniciativa como fornecedora do metilato de sódio utilizado na produção industrial de biodiesel. O insumo é fabricado na unidade de Puerto General San Martín, na região de Rosário, província de Santa Fé, na Argentina. A planta atende produtores de biocombustíveis da América do Sul e integra a rede global de produção de catalisadores da empresa, que também mantém unidades na Alemanha, nos Estados Unidos e em Singapura.

A utilização do Be8 BeVant® no transporte do metilato de sódio amplia a atuação conjunta das empresas para a logística de fornecimento, criando oportunidades de redução das emissões associadas à movimentação de insumos industriais.

"A produção de biocombustíveis já contribui para ampliar a participação de fontes renováveis na matriz energética, mas também existem oportunidades de reduzir emissões nas atividades que sustentam essa produção. Ao integrar o fornecimento de catalisadores ao uso de combustível renovável na logística, mostramos como diferentes empresas podem colaborar para tornar a cadeia produtiva mais sustentável", destaca Vania Lança, Gerente Sênior de Negócios da Linha de Catalisadores da Evonik.

“Esse modelo cria um efeito multiplicador de sustentabilidade ao expandir os benefícios da descarbonização para além da produção. Mais do que fornecer uma matéria-prima estratégica, a Evonik busca apoiar seus clientes na construção de cadeias produtivas mais eficientes, sustentáveis e alinhadas às demandas da transição energética”, acrescenta Pily Cordoba, gerente de marketing da linha de Catalisadores da Evonik.

Aplicação prática e acompanhamento da frota



A Letsara é responsável pela execução logística do projeto, com caminhões B100 Flex 2026, aptos a operar com combustível 100% renovável, motoristas experientes e um posto de abastecimento em sua matriz, em Ijuí (RS). A transportadora também dispõe de câmeras de monitoramento e sistemas de controle de fadiga dos motoristas.

O acompanhamento da operação inclui quilometragem percorrida, consumo médio de combustível, volume de diesel convencional substituído, desempenho e manutenção dos veículos, eventuais ocorrências, estimativas de emissões de CO? equivalente evitadas e medição de fumaça preta. Os dados permitirão avaliar os resultados ambientais e operacionais e as possibilidades de ampliação da iniciativa.

“Como empresa de transporte, sabemos que uma parte importante dos nossos impactos ambientais está relacionada à frota de veículos. O uso do Be8 BeVant® representa uma oportunidade de avançar na redução desses impactos, colocando em prática uma alternativa que busca reduzir as emissões sem comprometer a segurança e a qualidade da operação. Os dados que estamos coletando vão orientar nossos próximos passos, sempre alinhados ao nosso propósito: ‘Transportando para um mundo melhor’”, afirma Vagner Tozzi Junior, gerente comercial da Letsara.

A integração entre as três empresas poderá servir de referência para outras iniciativas de descarbonização da logística e das cadeias de suprimentos.

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Confira o vídeo desta iniciativa em: https://www.youtube.com/watch?v=Df-ufiy2qnM?