Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, vem ampliando sua relevância no cenário industrial brasileiro, especialmente no setor farmacêutico. Com a chegada e a expansão de grandes empresas, como Novo Nordisk e Eurofarma, a cidade reúne investimentos bilionários que podem transformar sua dinâmica econômica e gerar reflexos em diferentes segmentos, incluindo o mercado imobiliário.

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Um dos principais anúncios foi feito pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk ainda em abril de 2025. Ela destinou R$ 6,4 bilhões à ampliação de sua fábrica no município. As obras começaram em 2025 e a previsão é que a nova estrutura entre em operação em 2028, com expectativa de gerar aproximadamente 600 empregos permanentes.

Outro movimento importante envolve a Eurofarma, que iniciou as operações de seu novo complexo industrial em Montes Claros em outubro de 2025. Com investimento próximo de R$ 2 bilhões, a unidade foi projetada para ampliar a capacidade produtiva da companhia e, quando estiver em plena operação, deverá gerar mais de 2 mil empregos diretos e até 1 mil indiretos.

A expansão do segmento ganhou um novo capítulo em março de 2026, quando a farmacêutica Hypofarma anunciou investimento estimado em R$ 765 milhões para construir outra unidade industrial no município. Segundo a Agência Minas, o projeto prevê a geração inicial de aproximadamente 250 empregos diretos, com possibilidade de dobrar esse número em cinco anos.

Somados a outros projetos industriais, esses empreendimentos integram um cenário de expansão que, segundo a Prefeitura de Montes Claros, poderá alcançar R$ 10 bilhões em investimentos farmacêuticos nos próximos cinco anos.

Investimentos industriais ampliam perspectivas para Montes Claros

A concentração de investimentos de grandes farmacêuticas fortalece a posição de Montes Claros como um dos principais centros industriais do setor no Brasil. Além da ampliação da capacidade produtiva, os empreendimentos movimentam diferentes atividades econômicas, desde a construção civil até serviços especializados. A implantação e a expansão dessas unidades também podem contribuir para atrair profissionais de outras cidades e regiões, ligados à cadeia farmacêutica.

A própria operação da Eurofarma demonstra esse potencial de movimentação econômica. Durante a construção do complexo, mais de 1,5 mil trabalhadores foram mobilizados, além de dezenas de fornecedores locais. A empresa também prevê ampliações por etapas ao longo da próxima década.

Esse movimento tende a gerar novas necessidades de moradia e infraestrutura. Com o aumento da circulação de profissionais e a possibilidade de transferência de famílias para o município, a procura por casas e apartamentos para locação ou compra pode ganhar força nos próximos anos. A movimentação econômica também pode alcançar estabelecimentos comerciais, empresas de serviços e atividades de apoio às operações industriais.

Mercado imobiliário tende a acompanhar expansão industrial

O crescimento de polos industriais costuma produzir efeitos que ultrapassam os limites das próprias fábricas. À medida que novos empreendimentos são implantados, aumenta a necessidade de estruturas para receber profissionais e empresas que passam a atuar no entorno dessas operações.

Em Montes Claros, esse cenário coloca o mercado imobiliário em evidência. A expectativa de geração de milhares de empregos diretos e indiretos pode ampliar o interesse por imóveis residenciais.

Nesse contexto, apartamentos e casas para locação podem representar alternativas para quem chega ao município a trabalho. Já a aquisição de imóveis pode entrar no planejamento de famílias que pretendem permanecer na região diante das oportunidades profissionais.

O segmento comercial também pode acompanhar esse processo. Salas, lojas, galpões e espaços corporativos podem ganhar relevância conforme o crescimento do setor farmacêutico estimula a instalação de fornecedores, prestadores de serviços e negócios que atendem à população e às empresas.

Localização e infraestrutura ganham importância na escolha dos imóveis

Com a perspectiva de expansão econômica, características como localização, mobilidade e infraestrutura urbana podem ganhar ainda mais importância na escolha de imóveis em Montes Claros. Profissionais que chegam à cidade para trabalhar em grandes empresas costumam considerar fatores como facilidade de deslocamento, proximidade de serviços essenciais, acesso a estabelecimentos comerciais e disponibilidade de opções de moradia compatíveis com suas necessidades.

Nesse contexto, o segmento de atuação de uma imobiliária em Montes Claros ganha relevância diante da necessidade de identificar imóveis alinhados ao perfil e às necessidades de diferentes compradores e locatários.

Para o segmento comercial, a localização também representa um aspecto estratégico. A proximidade de áreas empresariais, vias de acesso e regiões com circulação de pessoas pode influenciar a escolha de espaços destinados à instalação de novos negócios. Esse contexto reforça a importância de acompanhar a evolução urbana do município.

Perspectivas para o mercado imobiliário de Montes Claros

A consolidação de Montes Claros como polo farmacêutico representa uma transformação econômica que pode repercutir em diferentes setores da cidade. Para o mercado imobiliário, o principal reflexo potencial está na ampliação das necessidades de moradia e de espaços destinados a atividades comerciais.

Acompanhar esse movimento permite compreender como a dinâmica econômica pode influenciar as decisões de compra, venda e locação de imóveis nos próximos anos. Na avaliação de Victor Martins, CEO da Globank Imóveis, o desenvolvimento industrial de Montes Claros impacta muito a demanda imobiliária local.

"Investimentos desse porte tendem a gerar reflexos que vão além da atividade industrial. A chegada de novos profissionais e empresas pode ampliar a procura por imóveis residenciais e comerciais. Por isso, é importante acompanhar as mudanças no perfil da demanda e as oportunidades que surgem com o desenvolvimento econômico de Montes Claros".

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Nesse cenário, uma imobiliária em Montes Claros contribui para aproximar compradores, locatários e investidores das opções disponíveis na cidade.