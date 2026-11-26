Em um momento de juros altos e incertezas, que pressionam o caixa e as margens das incorporadoras, a Makasí, fintech de crédito especializada no financiamento de construtoras e incorporadoras, lança o Crédito Associativo para empreendimentos de médio e alto padrão. O modelo, que já viabiliza o crédito associativo no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), passa a atender projetos fora do programa e permite que parte do valor de cada venda financie a construção ao longo da obra, e não apenas no Habite-se. Com isso, o incorporador antecipa caixa, reduz a necessidade de capital próprio e o custo financeiro e ganha fôlego para seguir lançando novos empreendimentos, mesmo em um cenário desafiador.

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No modelo de vendas tradicional, o comprador paga cerca de 30% do imóvel de forma diluída durante a obra e financia os 70% restantes no banco apenas na entrega das chaves. Com isso, a receita do incorporador fica concentrada no futuro e ele carrega a dívida até o fim do projeto. O caixa permanece imobilizado por longos períodos, o custo financeiro corrói a margem do empreendimento e o crédito do comprador só é testado no Habite-se, quando os juros podem estar mais altos. Na prática, o capital preso impede o incorporador de comprar o próximo terreno e lançar um novo empreendimento.

“Cerca de 80% dos projetos que chegam à Makasí não se sustentariam financeiramente considerando apenas o CDI como custo de capital. Com o Crédito Associativo, nossa expectativa é reduzir pela metade o custo financeiro dos empreendimentos”, afirma Caio Bonatto, CEO e sócio-fundador da Makasí.

No Crédito Associativo, a Makasí assume o comprador logo na compra, seja na planta ou durante a obra. Pela plataforma da fintech, a própria incorporadora e seus corretores aprovam o crédito do cliente no momento da venda, e os contratos de compra e venda da unidade e de financiamento são assinados em um único ato, em um processo totalmente digital e sem depender de correspondente bancário. O comprador passa a pagar o financiamento desde a planta e, conforme as unidades são vendidas, a dívida de cada uma migra para ele e a exposição de caixa do incorporador cai progressivamente.

Depois que o imóvel fica pronto, o comprador pode fazer a portabilidade do financiamento para qualquer banco e buscar as melhores taxas disponíveis no mercado.

A solução foi desenhada para projetos de média e alta renda fora do MCMV, com demanda comercial já validada, obras em estágio inicial de execução e necessidade relevante de funding de construção. O público inclui incorporadoras com margens sob pressão ou com crescimento limitado por restrição de caixa. O Crédito Associativo também pode complementar linhas de financiamento à produção já contratadas, reduzindo a exposição financeira e a dependência de capital próprio e de linhas mais caras.

Mais margem e menos risco de distrato

Em um exemplo ilustrativo elaborado pela Makasí, com um empreendimento de 24 unidades e Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 8,4 milhões, a margem passa de cerca de 15,4% no modelo padrão para cerca de 19,8% com o Crédito Associativo. O custo de juros cai de R$ 775,5 mil para R$ 409,5 mil, e o breakeven é antecipado do pós Habite-se para o período de obra. O efeito positivo se mantém mesmo com uma taxa maior, já que ela incide sobre um volume menor de capital e por menos tempo.

Outro ganho para o incorporador é a redução do risco de distrato, problema que volta a preocupar o setor. No modelo tradicional, o crédito do comprador só é analisado no Habite-se, e uma parcela relevante dos clientes não consegue a aprovação do financiamento nessa etapa e acaba desistindo da unidade, com prejuízos para as duas partes. No Crédito Associativo, o financiamento é aprovado e assinado no momento da compra, e a venda se concretiza já na origem, o que afasta esse risco tanto para o incorporador quanto para o cliente.

A capacidade de expansão também é beneficiada pelo modelo. Cada venda reduz a exposição de caixa da obra e libera capital de forma antecipada para adquirir novas áreas e realizar novos lançamentos. Na projeção ilustrativa da fintech para cinco anos, um incorporador que começa com uma obra em 2026 chegaria a três obras em 2030 no modelo tradicional e a sete obras no modelo associativo.

“A solução exigiu quase um ano de desenvolvimento tecnológico para permitir o controle simultâneo das garantias do financiamento à incorporadora e ao comprador, além dos registros relacionados às operações”, explica Bonatto.

A operação é apoiada pela plataforma digital da Makasí, que reúne a análise do projeto, do orçamento e do planejamento; a digitalização e automação da fiscalização, das medições e das retenções; e a gestão do financiamento integrada em tempo real com a composição do lastro imobiliário. O incorporador também conta com uma ferramenta para cadastrar o comprador e obter uma pré-aprovação de crédito no próprio ponto de venda.

Sobre a Makasí

A Makasí é uma fintech de crédito especializada no financiamento de construtoras e incorporadoras. Fundada em 2023, a empresa conecta crédito, inteligência de dados e acompanhamento da execução das obras para ampliar o acesso a capital e reduzir riscos ao longo de todo o ciclo construtivo. Sua plataforma integra análise de dados com inteligência artificial (IA), monitoramento da evolução física dos empreendimentos e gestão do desembolso dos recursos, proporcionando mais previsibilidade, segurança e eficiência para construtoras, investidores e parceiros financeiros.

Desde sua fundação, a Makasí já originou mais de R$ 500 milhões em crédito — com projeção de atingir R$ 1 bilhão até o final de 2027 —, viabilizou a conclusão de mais de 360 imóveis e apoia o desenvolvimento de mais de 3 mil unidades habitacionais em todo o país. Atualmente, a empresa está presente em 23 estados brasileiros, ampliando o acesso a crédito para um segmento historicamente desatendido pelo sistema financeiro tradicional.

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Para mais informações, basta acessar https://www.makasi.com.br