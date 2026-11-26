A modernização de plantas industriais, a automação de processos e a ampliação da capacidade produtiva estão entre as oportunidades para fabricantes brasileiros de máquinas e equipamentos nos setores alimentício e farmacêutico. Essas demandas foram apresentadas na 3ª edição do Seminário de Oportunidades nos Setores Alimentício e Farmacêutico, promovido pela Câmara Setorial de Máquinas para a Indústria Alimentícia, Farmacêutica e Refrigeração Industrial (CSMIAFRI), da ABIMAQ, em 18 de novembro, na sede da entidade, em São Paulo.

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Na abertura, o presidente-executivo da ABIMAQ, José Velloso, ressaltou a importância da aproximação entre fabricantes de máquinas e empresas usuárias para identificar necessidades e oportunidades de negócios. Armando Aquino, que esteve à frente da presidência da CSMIAFRI até 23 de novembro, destacou a evolução do seminário, criado para fortalecer o relacionamento entre os fabricantes e os setores atendidos. Ambos também mediaram os painéis dedicados, respectivamente, aos setores alimentício e farmacêutico.

Oportunidades no setor alimentício

No setor de alimentos, a transformação digital e a inteligência artificial exigem novas soluções industriais. Marcos Souza, gerente de Automação e Controle da Cargill, apontou a integração de equipamentos, sistemas e dados como um dos principais desafios, especialmente em plantas com máquinas antigas ou conectividade limitada.

Para que os investimentos em inteligência artificial gerem resultados, explicou, é necessário partir de problemas operacionais concretos, preparar os dados e garantir a integração com os processos produtivos.

Na avaliação de Adilson Spolidoro, diretor industrial da Selmi, a escolha de equipamentos deve considerar os resultados efetivos da operação, e não apenas o preço ou a capacidade nominal das máquinas. Confiabilidade, manutenção, consumo de energia, perdas de materiais e suporte técnico estão entre os fatores que influenciam o desempenho industrial.

A empresa mantém um plano de renovação de equipamentos e busca fornecedores nacionais para desenvolver soluções. Como exemplo dessa capacidade, Spolidoro citou uma linha de produção de espaguete com capacidade de nove toneladas por hora, totalmente fabricada no Brasil. Para o executivo, o avanço da indústria nacional depende de equipamentos com maior confiabilidade, conectividade, desempenho das linhas e aprimoramento da produtividade.

Indústria farmacêutica busca fornecedores qualificados

No setor farmacêutico, os planos de expansão e modernização também abrem espaço para fornecedores nacionais, mas exigem atendimento a requisitos técnicos e regulatórios específicos. Rafael Valle, coordenador de Compras da EMS, apresentou os projetos de investimento de duas fábricas, em Manaus e Jaguariúna, que demandarão equipamentos para etapas como granulação, revestimento, compressão e embalagem, além de sistemas de inspeção e controle de qualidade.

Valle reconheceu a capacidade de engenharia e fabricação dos fornecedores brasileiros, mas ressaltou a necessidade de avançar em validação de equipamentos, integridade de dados, rastreabilidade e cumprimento das normas regulatórias e das boas práticas de fabricação.

As oportunidades também envolvem a atualização de unidades em operação. Franssueli Soletti, diretora de Supply Chain da fábrica da Boehringer Ingelheim em Paulínia, apontou demandas por modernização de equipamentos, automação e digitalização de linhas e melhorias nos processos de embalagem. A executiva destacou ainda a sustentabilidade como diferencial para os fornecedores e a importância de transparência sobre custos, riscos, prazos e desempenho dos equipamentos.

Mercado farmacêutico movimenta R$ 248 bilhões

A dimensão desse mercado foi comentada por Marcela Amaral Pontes, diretora de Mercado, Acesso e Preços do Sindusfarma. Segundo ela, o mercado farmacêutico brasileiro movimentou R$ 248 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro de 2026, com crescimento próximo de 10%. O país encerrou 2025 como o oitavo maior mercado farmacêutico do mundo e representa 42% do mercado latino-americano.

Apesar do número, o setor mantém forte dependência de produtos e insumos importados. Entre as iniciativas para fortalecer a produção nacional, Marcela destacou a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, que prevê R$ 42 bilhões em investimentos e tem como meta reduzir em 70% a dependência externa até 2033.

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As apresentações apontaram oportunidades para fabricantes brasileiros de máquinas em cadeias industriais que demandam modernização, produtividade, qualidade e soluções alinhadas a requisitos técnicos e regulatórios.