A edição 2026 do Prêmio Pacto Contra a Fome levou ao palco iniciativas de diferentes regiões do Brasil, que expressam a diversidade cultural e territorial do país. As experiências premiadas atuam de centros urbanos a áreas rurais, de periferias das grandes cidades a comunidades ribeirinhas e mostram como diferentes saberes e formas de organização podem contribuir para combater a fome, ampliar o acesso à alimentação adequada e reduzir o desperdício de alimentos.

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A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira, 24/11, no Teatro Sesi, na capital paulista, e contou com a participação de cerca de 400 convidados, entre lideranças políticas e do terceiro setor, do setor privado e da academia.

“O Brasil é diverso e as soluções para enfrentar a fome também precisam ser. As iniciativas reconhecidas pelo Prêmio Pacto Contra a Fome mostram a força de diferentes territórios, culturas e comunidades na construção de caminhos para garantir alimentação adequada e reduzir o desperdício de alimentos no Brasil. Nosso papel é dar visibilidade a essas experiências, conectar quem está fazendo a diferença e fortalecer essa rede de transformação. Ainda temos muito a avançar e, neste processo, a participação da sociedade civil com seu trabalho na ponta e seu conhecimento dos territórios é essencial”, afirma Maria Siqueira, codiretora executiva do Pacto Contra a Fome.

O Prêmio Pacto Contra a Fome conta com a cooperação de cinco agências da Organização das Nações Unidas (ONU): a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Programa Mundial de Alimentos (WFP), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), além do apoio institucional da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) por meio do programa Alimentar o Futuro, e coordenação técnica da ponteAponte. O Prêmio também recebeu o apoio das empresas iFood, Valentino, Target Trading, AMA Ambev, Vale, CVPAR, Ezze, Brasil sem Desperdício, Arezzo, Instituto Bia Rabinovich e XP.

Desde 2023, já premiou 24 iniciativas de onze estados brasileiros, distribuindo R$2,4 milhões em premiação. Ao todo, 1.527 mil iniciativas de todos os estados do país se inscreveram nas quatro edições do Prêmio Pacto Contra a Fome.

INICIATIVAS VENCEDORAS

Categoria Redução e/ou reversão do desperdício de alimentos

Prato Verde Sustentável - Associação Ethos Sustentável (SP)



Converte áreas urbanas degradadas em hortas agroecológicas, integrando produção, redistribuição de alimentos, educação ambiental e gestão circular de resíduos. Atende cerca de 5 mil pessoas ao ano e distribui 600 refeições diárias, além de 300 toneladas de orgânicos compostados.

Feira Solidária da Agricultura Familiar - Fórum Permanente dos Trabalhadores em Agricultura Familiar de Manacapuru (AM)



Realiza feiras solidárias utilizando modelo inovador que consiste em fixar preço social único, permitindo que alimentos frescos produzidos pela agricultura familiar cheguem diretamente aos consumidores, evitando desperdícios, reduzindo custos de comercialização e fortalecendo a segurança alimentar. Resgatou cerca de 180 toneladas de alimentos durante as cheias dos rios em anos anteriores.

Banco Virtual de Alimentos Ação Gueto - Associação Ação Gueto (SP)



Atua no resgate e na redistribuição de alimentos, utilizando tecnologia social como estratégia para a redução do desperdício em grandes redes de supermercados e estabelecimentos comerciais. Apresenta indicadores de alto impacto, com mais de 413 toneladas de alimentos recuperados, 170 mil pessoas atendidas e aproximadamente 200 toneladas de CO? evitadas.

Promoção de Segurança Alimentar e Nutricional

Escola de Gastronomia Autossustentável, do Movimento Saúde Mental (CE)



Desenvolve ações integradas que unem segurança alimentar e nutricional, saúde mental, qualificação profissional e desenvolvimento territorial, com cursos profissionalizantes em diferentes áreas da gastronomia e produção e distribuição de refeições diariamente. Em 2025, foram distribuídas aproximadamente 25.500 refeições e 1.082 pessoas participaram das formações gratuitas.

VOA Maracanã, do Formação Centro de Apoio à Educação Básica (MA)



Realiza o acompanhamento multidimensional de 712 famílias nas comunidades rurais de Maracanã e Itaqui-Bacanga em São Luís para combater a insegurança alimentar por meio da agricultura familiar e advocacy, utilizando tecnologias sustentáveis, como o Sisteminha Comunidade e roças sustentáveis, reduzindo o índice de insegurança alimentar das famílias acompanhadas de 61% para 5% entre 2024 e 2026.

Maré de Sabores, da Associação Redes de Desenvolvimento da Maré (RJ)



Articula cozinha solidária, buffet e profissionalização das mulheres da Maré, com educação sustentável nas escolas e suporte de assistência social, psicológica e jurídica. Em 2025, distribuiu 66.000 refeições, teve 120 certificações na qualificação profissional em Gastronomia e realizou 10 oficinas de alimentação saudável nas escolas públicas locais.

PRÊMIO ABRACEN CEASA DESPERDÍCIO ZERO



Na cerimônia, também foram apresentadas as nove finalistas da primeira edição do Prêmio Abracen Ceasa Desperdício Zero. A premiação, que utiliza como base as orientações do guia de mesmo nome lançado pelo Pacto Contra a Fome em 2025, tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade às iniciativas de combate ao desperdício, reaproveitamento e redistribuição de alimentos realizados pelas Ceasas de todo o país. Neste ano, 30 iniciativas de 18 ceasas inscreveram seus projetos. Os projetos vencedores serão conhecidos na próxima semana, durante o 103º Encontro Nacional da ABRACEN (Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento).

SOBRE O PACTO CONTRA A FOME



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O Pacto Contra a Fome é uma coalizão suprapartidária e multissetorial com a missão de engajar a sociedade e potencializar soluções estruturantes para erradicar a fome no Brasil e reduzir o desperdício de alimentos.