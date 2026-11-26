A digitalização da CNH facilitou a entrada de milhões de brasileiros no processo de habilitação, mas também tornou mais pulverizada a contratação dos serviços necessários até a prova final. Com o curso teórico gratuito pelo aplicativo governamental e o fim da obrigatoriedade dos antigos pacotes fechados dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), o candidato ganhou autonomia, mas passou a precisar localizar profissionais, comparar preços, disponibilidade e opções para avançar nas etapas seguintes. Do outro lado, autoescolas e instrutores passaram a operar em um mercado com demanda mais distribuída e necessidade de melhor aproveitamento da capacidade instalada. Até agosto, o país já somava 7,3 milhões de pedidos de primeira habilitação e 4,18 milhões de cursos práticos realizados em 2026, dos quais mais de 552 mil com instrutores autônomos.

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Para organizar esse encontro entre candidatos e prestadores de serviços que a Conduz Fácil inicia sua operação no país. A startup lança um marketplace que reúne, em uma única plataforma, candidatos, CFCs, instrutores e outros fornecedores ligados à formação de condutores, permitindo comparar opções, preços e disponibilidade. Com projeção de faturar R$ 1,5 milhão no primeiro ano, a empresa pretende alcançar 300 CFCs credenciados e uma base de 600 mil candidatos, com expansão nacional em até 12 meses.

Estruturada como um braço de inovação do Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP), a Conduz Fácil foi desenvolvida para integrar diferentes etapas e prestadores envolvidos na formação de condutores. A rede deverá reunir CFCs, instrutores e clínicas responsáveis pelos exames obrigatórios, todos previamente homologados para atuar na plataforma. A proposta é dar ao candidato maior previsibilidade sobre custos e serviços ao longo do processo e, ao mesmo tempo, direcionar demanda para empresas e profissionais com capacidade disponível.

“A matemática da operação se baseia na redução da ociosidade e na organização de toda a jornada do candidato. Ao ingressar na plataforma, um CFC passa a preencher horários vazios em sua agenda com a demanda originada pelo aplicativo, enquanto o aluno recebe suporte do início ao fim do processo da CNH. Na prática, a tecnologia permite que autoescolas tradicionais aumentem o aproveitamento de veículos e instrutores que ficariam ociosos fora dos horários de pico. O plano de expansão prevê, no curto prazo, a inclusão de motoristas de aplicativos e instrutores autônomos, que poderão converter intervalos improdutivos entre corridas em horas remuneradas de instrução”, explica Diogo Martins, CEO da plataforma.

O potencial de escala da Conduz Fácil se apoia em uma base de consumidores em forte expansão. Segundo balanço do Ministério dos Transportes, o Brasil registrou 7,31 milhões de requerimentos de primeira habilitação em 2026, alta de 216% em relação ao mesmo período de 2025. No intervalo, foram emitidas mais de 2 milhões de novas CNHs, avanço de 17,1%, enquanto o tempo médio do processo caiu 30%, de 210 para 147 dias. O impacto econômico estimado das mudanças chegou a R$ 9,64 bilhões.

“O foco é organizar uma cadeia que passou a funcionar de forma muito mais dispersa. Ao conectar o candidato a empresas que já possuem estrutura e horários disponíveis, conseguimos melhorar o aproveitamento da operação e, ao mesmo tempo, dar mais previsibilidade a quem está passando pelo processo da CNH”, explica Douglas Wait, diretor do projeto.

Transição digital e segurança

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O projeto-piloto da plataforma entra em fase beta neste mês de setembro, concentrando os testes operacionais no litoral norte de Santa Catarina. Para mitigar os riscos jurídicos e operacionais atrelados à contratação modular de aulas, a Conduz Fácil contará com telemetria e geolocalização em tempo real, e permitirá auditoria das horas cursadas e rastreamento do trajeto pelos responsáveis do aluno. O seguro contra acidentes será de responsabilidade da Chubb Seguros Brasil S.A., a mesma utilizada pela Uber no país, que garante cobertura de seguro embarcado a todos os ocupantes do veículo durante a prestação do serviço.