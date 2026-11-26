A moda tem encontrado novas formas de contar histórias para além das roupas. Arte, design e objetos para casa entram cada vez mais no repertório das marcas, que buscam na colaboração com artistas e criadores outras maneiras de expressar sua identidade e se aproximar do público. Nesse cenário, a autoria e a história por trás de cada produto ganham espaço como elementos de diferenciação.

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Na moda, esse movimento também se reflete nas estampas. Em vez de funcionar apenas como um recurso visual, a imagem passa a carregar referências, memórias e o olhar de quem a produziu. A fotografia autoral, especialmente a analógica, encontra nesse espaço uma nova possibilidade de expressão: sair das galerias e ganhar forma no vestuário.

É nessa direção que trabalha a Souedo, marca amazonense fundada em 2024, que tem a fotografia analógica como ponto de partida para a criação de suas estampas. Para o fundador e diretor criativo Daniel Azevedo, a diferença está no processo que antecede a impressão. “O mercado muitas vezes confunde estampa fotográfica com a simples aplicação de uma imagem no tecido. São propostas distintas. Quando a estampa nasce de um processo fotográfico real, com enquadramento, luz, edição e curadoria de acervo, ela carrega uma temporalidade e uma intenção que vão muito além da estética”, afirma.

A relação com a fotografia antecede a criação da marca. Fotógrafo, Daniel levou seu repertório de imagens para a moda e passou a tratar o acervo como matéria-prima das coleções. A proposta é que cada fotografia tenha um motivo para estar ali, e não apenas uma função decorativa. “Antes de pensar na roupa, penso na imagem e na história que ela pode carregar. É um processo de transformar algo que já existe, que foi vivido e registrado, em uma peça que também possa criar novas memórias”, explica.

Essa lógica reaparece na segunda coleção da Souedo, “O Lugar”. Limitada a 36 peças, em referência aos 36 quadros de um filme fotográfico, a coleção apresenta a Camisa Onírico, confeccionada em linho e estampada com uma fotografia analógica feita por Azevedo em Manaus. A imagem deixa de ser um complemento e assume papel central na construção da peça.

O caminho, no entanto, não começa em “O Lugar”. Em Criptídeos — primeira coleção da marca, inspirada nas mitologias aquáticas e nas narrativas orais da Amazônia —, a fotografia aparecia como ponto de partida da criação. Um dos vestidos da coleção levava uma estampa nascida de imagens do acervo de Daniel, seguindo a mesma lógica das obras da primeira exposição individual do fotógrafo, em Manaus, que depois ganharam o tecido. Naquele momento, o gesto de tirar a imagem da parede e levá-la ao corpo ainda era uma descoberta. Agora, ele se consolida como método.

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Para o diretor criativo, o interesse está justamente em ampliar o que uma roupa pode comunicar. “Acredito que a moda também pode funcionar como um arquivo de imagens, lugares e experiências. Quando uma fotografia se transforma em roupa, ela não perde sua história: passa a circular de outra maneira, encontra outros corpos e ganha novos significados”, conclui.