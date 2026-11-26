A Hyundai Motor Brasil entregou, ontem, um Hyundai i20 zero-quilômetro para uma proprietária bastante especial: Carla Silva, a Carlinha, goleira do São Paulo FC, esteve na concessionária Hyundai Viamar, em Interlagos, para receber seu prêmio, após ser eleita a melhor jogadora da final do Brasileirão Feminino de 2026. Na decisão contra o Corinthians, Carlinha foi decisiva ao defender o pênalti que garantiu o primeiro título da história do Tricolor Paulista na principal competição feminina de clubes do Brasil.

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“Este foi um ano muito especial para o futebol feminino brasileiro e para a Hyundai. Com esta nova parceria, queremos gerar impactos positivos na modalidade para muito além do campo, em linha com outras iniciativas globais da marca voltadas ao esporte. À Carlinha, nossa craque que deu show na final deste ano, deixamos nossos parabéns. Que ela aproveite muito o seu novo Hyundai e siga sendo uma das estrelas do futebol feminino brasileiro nos próximos anos”, afirma Ebru Semizer, diretora de Marketing da Hyundai Motor Brasil.

Pela primeira vez na história da competição, a melhor jogadora de um Brasileirão Feminino foi premiada com um veículo zero-quilômetro, presenteado pela Hyundai, patrocinadora das principais competições nacionais da modalidade e da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027™, a ser realizada no país. A iniciativa marcou o primeiro ano da parceria da Hyundai com o futebol feminino brasileiro e reforça o compromisso da empresa com a valorização das atletas e o desenvolvimento da modalidade no Brasil.

O Hyundai i20 foi lançado durante a Copa do Mundo Masculina da FIFA deste ano e se destaca no mercado nacional, com uma configuração inédita, novos conceitos de design externo e interno, o sistema ADAS de segurança mais completo do mercado, e 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Para obter informações sobre todos os modelos Hyundai, consultar a lista completa de concessionárias e encontrar a loja mais próxima, acesse: hyundai.com.br.

Como funciona a parceria da Hyundai com o futebol feminino brasileiro?

O apoio da Hyundai ao futebol feminino brasileiro teve início neste ano e integra um acordo de três anos com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que contempla o Brasileirão Feminino, a Copa do Brasil Feminina e a Supercopa Feminina. Juntas, as competições somarão mais de 500 partidas ao longo do período.

A parceria está alinhada à estratégia global da Hyundai de utilizar o futebol como ferramenta de conexão, inclusão e união entre as pessoas, a partir da visão de marca “Progresso para a Humanidade”. No caso do futebol feminino, mais ações estão planejadas para 2027, com destaque para a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027™, que acontece de 24 de junho a 25 de julho, no Brasil.

Qual o histórico da Hyundai com a modalidade globalmente?

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A relação global da Hyundai com o futebol feminino teve início em 1999, com o apoio à Copa do Mundo Feminina da FIFA™ daquele ano, realizada nos Estados Unidos. Desde então, a marca vem desenvolvendo iniciativas de incentivo ao esporte em diferentes países. No último Mundial da modalidade, realizado em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, além do patrocínio ao torneio, a Hyundai realizou diversas campanhas focadas na inclusão e empoderamento feminino, com destaque para a parceria no programa “Equal Play Effect”, da Common Goal, que oferece estrutura e apoio em organizações comunitárias para aumentar o acesso e promover espaços mais seguros para meninas e mulheres no esporte.

